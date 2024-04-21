أمين مجلس التعاون: المنتدى الخليجي الأوروبي للأمن الإقليمي فرصة لتعزيزالحوار بين دول الخليج وأوروبا

اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي اليوم الاحد أن (المنتدى الخليجي الأوروبي رفيع المستوى للأمن الاقليمي والتعاون) فرصة لتعزيز الحوار بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي.

وقال البديوي في بيان صادر عن الأمانة إن المنتدى المقرر عقده في لوكسمبورغ غدا الاثنين يتيح الفرصة أمام دول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي لتنسيق القضايا المتعلقة بالاستقرار والامن الإقليمي والعالمي.

وأكد أهمية العمل بين الجانبين لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آليات جديدة للتعاون ستسهم في توحيد وجهات النظر بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا والملفات.

وذكر البيان ان المنتدى سيكون بقيادة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الشيخ محمد بن جاسم والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

ويأتي انعقاد المنتدى الخليجي الأوروبي بالتزامن مع التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية والشرق الأوسط والعالم حيث سيتيح فرصة تبادل وجهات النظر والرؤى حول سبل خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار والأمن لما فيه خير ومصلحة شعوب المنطقتين.