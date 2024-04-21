وزارة الداخلية

الداخلية تبدأ باستقبال مخالفي الإقامة على فترتين تسهيلاً لمغادرتهم البلاد أو تعديل أوضاعهم

21 أبريل، 2024
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أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد بدء استقبال المخالفين لقانون الإقامة تسهيلاً لمغادرتهم للبلاد أو تعديل أوضاعهم وسيكون على فترتين، الأولى في جميع المحافظات أثناء الدوام الرسمي ستستقبل الراغبين بتعديل أوضاعهم في البلاد من خلال مراجعة إدارة شؤون الإقامة بالمحافظة التي يتبع لها المقيم.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن الفترة المسائية تبدأ من الساعة 3 عصراً إلى الثامنة مساءً، و يتم استقبال المخالفين الراغبين بمغادرة البلاد ممن لديهم جوازات سفر أو وثائق سفر جديدة لتسجيلها في نظام الحاسب الآلي وذلك لدى إدارتي شؤون الإقامة لمحافظتي مبارك الكبير والفروانية.

المصدر
وزارة الداخلية
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21 أبريل، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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