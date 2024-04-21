“زين” استعرضت جهودها لتمكين المُبادرين ودعم منظومة الأعمال الناشئة

أعلنت زين عن دعمها لمُنتدى ريادة الأعمال والابتكار في الجامعة الأسترالية تحت عنوان “أنت القائد لمُستقبلك”، والذي أتاح فرصة مُميزة لطلبة وطالبات الجامعة لاستعراض أفكارهم الإبداعية ومشاريعهم المُبتكرة، وتمكينهم وإرشادهم لدخول عالم ريادة الأعمال.

وشاركت زين في حفل افتتاح المُنتدى بحضور رئيس الجامعة الأسترالية أ. د. عصام زعبلاوي، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ومدير مركز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة الأسترالية د. بشاير الخليفة، بالإضافة إلى مسؤولي الجامعة وفريق الابتكار وريادة الأعمال في زين الكويت.

وأتى دعم زين لهذا المُنتدى إيماناً منها بأهمية الدور الذي تلعبه مثل هذه المنصّات في تمكين الشباب الطموح، وإرشادهم نحو صنع مُستقبلهم بأنفسهم، والسعي وراء طموحاتهم بما يؤهّلهم لدخول عالم ريادة الأعمال، وترجمة أفكارهم الواعدة وتحويلها إلى شركات مُربحة ومُستدامة.

خلال المُنتدى، استعرضت زين رحلتها مع دعم منظومة ريادة الأعمال، والتي بدأت قبل 14 عاماً مع برنامجها لتسريع الشركات الناشئة Zain Great Idea، ومنذ ذلك الحين، ساهم البرنامج بتسريع المئات من الشركات الناشئة، والتي نجح العديد من أصحابها بدخول سوق العمل والتنافس فيه حتى اليوم، ليس في الكويت فحسب، بل وفي المنطقة، وفي الـ 24 شهراً السابقة، جمعت الشركات الناشئة المُشاركة في برنامج ZGI ما يفوق 17.6 مليون دولار من الاستثمارات.

الخشتي استعرض جهود زين في دعم منظومتي الابتكار وريادة الأعمال

كما حصد برنامج ZGI العام الماضي على جائزة “أفضل مُبادرة لتمكين نُظم الأعمال بالمنطقة” من مجلّة “Entrepreneur الشرق الأوسط” المرموقة، وهي الجائزة التي أتت تقديراً وتأكيداً لإنجازات زين في تسريع منظومة الشركات التكنولوجية الناشئة وتمكين المبادرين في الكويت والمنطقة، ومساهمة برنامجها بتسريع المئات من الشركات وتدريب الآلاف من الشباب والشابّات الطموحين على مدى السنوات السابقة.

كما تؤمن زين إيماناً عميقاً بأهمية مفهوم الابتكار، وصلته الوثيقة بنجاح أي شركة ناشئة ونموها المُستدام، ولهذا فقد أطلقت زين مُبادرتها “وطن الابتكار” لتشمل جميع جهودها ومبادراتها لتعزيز الابتكار في المجتمع، مع التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

وتستهدف هذه المُبادرة الشباب والمُبادرين بشكلٍ خاص، وتسعى لتقديم جيل مُتمكّن رقمياً لديه القدرة على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديث، ومن خلال شراكات زين المُثمرة مع العديد من الشركاء على المستوى المحلّي والإقليمي والعالمي، نجحت مُبادرة “وطن الابتكار” بتقديم العشرات من البرامج الناجحة لصقل مهارات الشباب وتهيئتهم للفرص الوظيفية في مجالات STEM ودخول عالم ريادة الأعمال وإدارة شركاتهم الناشئة، وحتى هذا اليوم، أسهمت هذه المُبادرة بتدريب ما يقارب 6000 شاب وشابّة في مجموعة واسعة من المهارات الرقمية والإدارية.

وضمن هذه المبادرة، وقّعت زين مُذكّرات تفاهم مع مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي، ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع – أحد مراكز المؤسسة، بهدف الاستثمار في طاقات ومواهب الشباب وتطويرها في مجالات التكنولوجيا والمهارات الرقمية، بالإضافة إلى تقديم البرامج والمُبادرات المُشتركة لتهيئة الكوادر الوطنية لدخول سوق العمل بالقطاع الخاص، وبناء القدرات، وتعزيز البحث والتطوير لدعم الابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال.

كما وحّدت زين جهودها مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ليكونا الشركاء الوطنيين لبرنامج “بيبان” من دولة الكويت، وهو برنامج تلفزيوني واقعي إقليمي لروّاد الأعمال، في خطوة لتمكين مُشاركة روّاد الأعمال الكويتيين وابتكاراتهم في الموسم الثالث من البرنامج الذي عُرض في يناير 2024.