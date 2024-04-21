 منى الحداد تفوز بـ 100 ألف دينار من بنك الخليج

في إطار حرصه على مكافأة عملاءه، وتشجيعاً لهم على مواصلة التوفير والادخار، أعلن بنك الخليج عن فوز السيدة / منى سيد نور على الحداد في السحب الأول خلال عام 2024 لحساب مليونير الدانة على جائزة بقيمة 100 ألف دينار، وذلك في الذي جرى يوم الخميس الماضي، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة ارنست أند يونغ.

يذكر أن عملاء حساب مليونير الدانة يترقبون الإعلان عن الفائز بجائزة المليون دينار في السحب المزمع إجرائه في 18 يوليو المقبل.

على صعيد متصل، يواصل ” مليونير الدانـة”، حسـاب السـحوبات والتوفيـر الأكثـر شـعبية فـي الكويــت صنع المليونيرات منــذ انطلاقته في عــام 1998، إذ يفخر بنك الخليج بإضافة مليونيرين جديدين إلى قائمة المليونيرات سنوياً.

للسنة السابعة عشر على التوالي، يفخر حساب مليونير الدانة بتتويج مليونيرين في السحبين الكبيرين الأول بقيمة 2,000,000 دينار والثاني 1,000,000 دينار إلى جانب سحبين بقيمة 100,000 دينار لكل منهما، و10 فائزين في السحوبات الشهرية بقيمة 1,000 دينار لكل منهما.

ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.

ولزيادة فرص الربح، يجب على العملاء أن يحافظوا على المبلغ المودع في الحساب بأن لا يقل عن 200 دينار، أو أن يزيدوه للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار، للحفاظ على فرص المشاركة في السحب الشهري وربع السنوي والسنوي.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات متنوعة، ومختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.