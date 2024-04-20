عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية: فخورون بإنجازات “الأزرق” في دورة الألعاب الخليجية للشباب

أعربت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات اليوم السبت عن فخرها واعتزازها بالإنجازات التي تحققها منتخبات الكويت المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب المنعقدة في الإمارات.

وأضافت حيات في تصريح صحفي أن الإنجازات التي حققها “الأزرق” والميداليات التي أحرزها شباب الكويت حتى الآن في دورة الألعاب الخليجية للشباب خصوصا في التايكوندو وألعاب القوى “تظهر مدى الاستعداد والرغبة لدى الشباب الكويتي لرفع علم الكويت وصعود منصات التتويج”.

وأبدت حيات – وهي رئيسة لجنة رياضة المرأة – تفاؤلها التام بتحقيق منتخب الكويت ولاسيما العنصر النسائي مزيدا من الميداليات التي فاقت حتى اليوم الرابع من البطولة 50 ميدالية متنوعة بمختلف الألعاب.

وانطلقت دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة في 16 أبريل الجاري وتستمر حتى 2 مايو المقبل بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.