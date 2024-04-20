التربية تستنكر حادثة الاعتداء بالضرب على أحد المتعلمين وبعض أعضاء الهيئة التعليمية

التربية تستنكر حادثة الاعتداء بالضرب على أحد المتعلمين وبعض أعضاء الهيئة التعليمية

استنكرت وزارة التربية بشدة حادثة الاعتداء التي وقعت نهاية دوام يوم الخميس الماضي في إحدى مدارس منطقة العاصمة التعليمية، بدخول أشخاص إلى المدرسة والاعتداء بالضرب على أحد المتعلمين وبعض أعضاء الهيئة التعليمية.

وأكدت وزارة التربية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين، إضافة إلى إحالة الواقعة للتحقيق الداخلي لتطبيق لائحة النظام المدرسي، وكذلك اتخاذ الإجراءات نحو إحالتها لجهات التحقيق الجنائي.

وبينما أعربت الوزارة عن أسفها لمثل هذه الأفعال الفردية غير التربوية والدخيلة على المجتمع، جددت حرصها في الحفاظ على أمن وسلامة المتعلمين، وحفظ حقوق جميع منتسبيها من أعضاء هيئة تعليمية وإدارية، وعدم تهاونها في تطبيق كافة الإجراءات القانونية على كل من يخل بالنظام داخل الصرح التعليمي.

كما أكدت وزارة التربية التزامها بحماية حقوق الموظفين، وتعزيز احترام المعلم والصرح التعليمي، والعمل دائماً نحو توفير بيئة دراسية تربوية مناسبة لجميع عناصر العملية التعليمية، وتقدير جهود جميع العاملين في المجال التعليمي.