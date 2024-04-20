تعادل منتخب الكويت مع نظيره الأفغاني في منافسات كأس آسيا لكرة الصالات بتايلاند

تعادل منتخب الكويت مع نظيره الأفغاني في منافسات كأس آسيا لكرة الصالات بتايلاند

تعادل منتخب الكويت مع نظيره الأفغاني اليوم السبت بثلاثة أهداف لكل منهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا لكرة الصالات 2024 المقامة في صالة (هوامارك) الداخلية في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأفاد تقرير صادر عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأنه سجل أهداف المنتخب الكويتي ناصر العلبان وعمر المنصور وصالح الفاضل في حين أحرز فارزاد محمودي ورضا حسين أهداف أفغانستان.

جاءت انطلاقة الشوط الأول سريعة حيث بادر المنتخب الأفغاني لافتتاح التسجيل ونجح المنتخب الكويتي في إحراز هدف التعادل بعد دقائق أحرزه العلبان وأعقبه تسجيل المنتخب الهدف الثاني بأقدام المنصور.

وفي بداية الشوط الثاني تمكن المنتخب الأفغاني من تعديل النتيجة لكن لم ينتظر المنتخب الكويتي طويلا ليعود ويتقدم في النتيجة من جديد بتسديدة الفاضل فيما أحرز المنتخب الافغاني التعادل مجددا من ضربة جزاء لينتهي اللقاء بتعادل المنتخبين بثلاثة أهداف لكل منهما.

وانفرد منتخب الكويت بصدارة المجموعة الرابعة مؤقتا برصيد أربع نقاط من مباراتين مقابل ثلاث نقاط من مباراة واحدة لإيران ونقطة لأفغانستان في حين لا يزال رصيد البحرين خاليا من النقاط.

وفاز منتخب الكويت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة الخميس الماضي على المنتخب البحريني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد فيما سيواجه في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة المنتخب الإيراني بعد غد الاثنين.