الخطوط الكويتية: ارتفاع نسب الأنشطة التشغيلية لحركة الطائرات والركاب خلال أربعة أشهر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم السبت عن ارتفاع نسب أنشطتها التشغيلية في حركة الطائرات والركاب خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023 وشهري يناير وفبراير 2024.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن حركة الطائرات ارتفعت بنسبة 7 بالمئة فيما ارتفعت حركة الركاب بنسبة 10 بالمئة خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022 مبينة أن حركة الطائرات ارتفعت بديسمبر الماضي 12 في المئة فيما ارتفعت حركة الركاب 9 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من 2022.

وأضافت أن الأنشطة التشغيلية شهدت خلال شهر يناير الماضي ارتفاعا بنسبة 25 بالمئة في حركة الطائرات و 21 بالمئة لحركة الركاب مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 لافتة إلى أن شهر فبراير الماضي شهد كذلك ارتفاعات بحركة الطائرات والركاب بنسبة 23 بالمئة و 13 بالمئة تواليا مقارنة مع نفس الفترة من العام 2023.

وبينت (الكويتية) أنها اتبعت سياسة جديدة بعمليات زيادة التشغيل المباشر على الخطوط التي تشهد نموا ملحوظا من قبل الركاب بالإضافة إلى تشغيل رحلاتها إلى مطارات جديدة واختيار وجهات ذات جدوى اقتصادية تصب في مصلحة (الطائر الأزرق).

وأشارت الى إطلاق خدمات “استثنائية ومتنوعة” لمواكبة كل ما هو جديد في قطاع النقل الجوي التجاري موضحة أن ذلك ساهم بشكل كبير في رضا الركاب وارتفاع نسب ثقتهم واختيارهم (الكويتية) كناقل لرحلاتهم المفضلة.

وأفادت بأن النتائج الحالية خير دليل على الوصول لمستويات “غير مسبوقة ومتميزة” من النتائج الإيجابية ونموها بشكل ملحوظ ومتسارع الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المنشودة من سياسة التطوير الشامل التي وضعتها الشركة مؤخرا مؤكدة التزامها في السير بخطى ثابتة نحو تحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

ولفتت إلى حرصها على توطيد أواصر العلاقات وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات المعنية وفي مقدمتها الإدارة العامة للطيران المدني إذ ساهم هذا التعاون بتطوير المنظومة التشغيلية لـ(الكويتية) وتقارب وجهات النظر في الوصول لآفاق أرحب من الازدهار والتقدم بما يعود بالمصلحة والفائدة على كافة الأطراف وعلى دولة الكويت.

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرا عن خطة تشغيلها الصيفية إذ ستقوم بإطلاق وجهات جديدة لموسم الصيف المقبل منها ما هو متصل في مدن الجمهورية التركية مثل (أنطاليا) و(طرابزون) و(بودروم) إضافة الى مدينة شرم الشيخ المصرية و(ملقا) الاسبانية و(نيس) الفرنسية وسراييفو.

وزادت (الكويتية) عدد رحلاتها لوجهات عديدة مثل لندن وامستردام وميونيخ وفيينا وجنيف لإستيعاب الطلب المتزايد على هذه الوجهات الأوروبية وبعض الوجهات الأخرى في الصيف مثل دبي والرياض ومانشستر.