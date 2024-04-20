بنك برقان يستمر في دعمه للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال وبيت عبدالله للعام 23 على التوالي

أعلن بنك برقان عن استمرار دعمه السنوي للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى (KACCH) وبيت عبدالله لرعاية الأطفال (BACCH)، وذلك للعام الثالث والعشرين على التوالي.

ويتّخذ الدعم المقدّم من بنك برقان على مرّ العقود الماضية، للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى وبيت عبد الله لرعاية الأطفال، أشكالاً عدة، بدءاً من التبرعات المالية وصولاً إلى التطوع من قبل موظفي البنك في حملاتهما على مدار العام. ويأتي هذه الدعم كجزء من برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية، وتأكيداً لالتزامه بدوره الإيجابي الرائد في المشاركة المجتمعية.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة/ خلود الفيلي، نائب المدير العام – التسويق والاتصالات في بنك برقان: “نحن سعداء بدعمنا المستمر للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى وبيت عبدالله لرعاية الأطفال، في سبيل تمكينهما من القيام بمهمتهما على أكمل وجه في تحسين جودة حياة الأطفال في المستشفيات وتقديم الدعم لهم ولعائلاتهم. وفي إطار مهمة بنك برقان المتمثّلة في تبنّي ثقافة عمل فعالة وداعمة لجميع أفراد المجتمع، فمن الضروري توسيع مساهماته ومبادراته لدعم مختلف الجهات، ومنها المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والكيانات الأخرى التي تسعى لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع”.

نائب المدير العام – التسويق والاتصالات في بنك برقان خلود رضا الفيلي

ومن جهتها، صرحت السيدة/ مارغريت الساير، المدير المؤسس لكاتش وبيت عبدالله : نوجه جزيل شكرنا إلى بنك برقان على دعمهم المتواصل لنا على مدى العقدين الماضيين. فالتزامهم في دعم خدماتنا الحيوية للأطفال المرضى و عائلاتهم في المستشفيات، وبالأخص على دعمهم إستدامة برامج ” حياة الطفل” في الكويت. نتطلع لإستمرار هذه العلاقة المميزة والمثمرة التي تساهم بشكل مباشر في توسيع وتطوير جهودنا الخيرية في المستشفيات وفي بيت عبدالله وفي تغيير تجربة الرعاية الصحية للأطفال في الكويت. فالجدير بالذكر بأننا قدمنا 36,921 خدمة لدعم الأطفال و عائلاتهم من قبل اختصاصيات حياة الطفل و موجهات اللعب في المستشفيات بالإضافة إلى 5,696 خدمة طبية في بيت عبدالله.”

وتوسّعت خدمات الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى (KACCH) وبيت عبدالله لرعاية الأطفال (BACCH) من غرفة ألعاب وحيدة بالمستشفى الأميري عام 1989، لتشمل الآن ثمانية مستشفيات حكومية منتشرة في مناطق مختلفة من الكويت، حيث يتم توفير الرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال وعائلاتهم أيضاً في المستشفيات من خلال فريق اختصاصيات حياة الطفل ومناطق اللعب المخصّصة لتلبّي احتياجات كل طفل. بالإضافة إلى خدمات الرعاية التلطيفية المتخصصة التي تقدم للأطفال الذين يعانون من أمراض تحد أو تهدد حياتهم في بيت عبدالله.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان نظّم خلال السنوات الأخيرة العديد من المبادرات بالتعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى وبيت عبدالله لرعاية الأطفال، شملت حملة توزيع الألعاب والهدايا على الأطفال في المستشفيات بمناسبة شهر رمضان، وحملة التبرع بآلات موسيقية للأطفال في بيت عبدالله، وتحقيق حلم طفل بحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم – قطر 2022.

ويشجع بنك برقان موظفيه دائماً على المشاركة في تلك المبادرات لترسيخ قيمه المتمثّلة في التعاطف والرحمة والعطاء.