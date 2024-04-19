البرلمان العربي يستنكر عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يمكن فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة

البرلمان العربي يستنكر عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يمكن فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة

استنكر البرلمان العربي اليوم الجمعة عجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار قرار يمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة منتقدا استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) لإفشال إصدار هذا القرار.

وشدد رئيس البرلمان عادل العسومي في بيان على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني بصورة كاملة من ممارسة حقوقه الشرعية كافة من خلال الاعتراف الدولي بوجود الدولة الفلسطينية ورفع علم فلسطين داخل أروقة مقر الأمم المتحدة وخارجها.

واعتبر استخدام واشنطن حق النقض (فيتو) ضد إصدار هذا القرار “اغتصابا للحقوق الفلسطينية المشروعة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة”.

وطالب العسومي المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية والتاريخية بشأن ضرورة إنهاء الاحتلال الغاشم للأراضي الفلسطينية والوصول إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد استمرار البرلمان العربي في دعمه الكامل للحقوق الفلسطينية المشروعة على المستويات الإقليمية والدولية كافة.

وفشل مجلس الأمن الدولي أمس الخميس في تبني مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة وصوت لمصلحة القرار 12 عضوا من بين أعضاء المجلس ال 15 وعارضته الولايات المتحدة فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.