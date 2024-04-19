دولة الكويت تعرب عن أسفها لفشل مجلس الأمن في تبني قرار يوصي بقبول فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة

دولة الكويت تعرب عن أسفها لفشل مجلس الأمن في تبني قرار يوصي بقبول فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة

أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن أسف دولة الكويت لفشل مجلس الأمن في تبني قرار يوصي بقبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة مما يعرقل الجهود الدولية في التوصل إلى حل لهذه الأزمة في المنطقة وإيقاف الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل القوة القائمة بالاحتلال.

وتدعو دولة الكويت مجددا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والتاريخية من أجل تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وإلى بذل أقصى الجهود لحماية الشعب الفلسطيني والمحافظة على مقدراته ومكتسباته وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

كما تشيد دولة الكويت بالجهود الحثيثة التي بذلتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة العضو غير الدائم في مجلس الأمن بتأييد المجموعة العربية وغيرها من الدول الصديقة من أجل هذا القرار الذي يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 والذي نصت علية مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

يذكر أن مجلس الأمن فشل أمس الخميس بتبني مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة وصوت لمصلحة القرار 12 عضوا من بين أعضاء المجلس الـ15 وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا.