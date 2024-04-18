الأرصاد الجوية: طقس البلاد مائل للحرارة إلى حار نهارا ومعتدل ليلا في عطلة نهاية الأسبوع وفرصة لعودة الأمطار الأحد

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع مائلا للحرارة إلى حار ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية نهارا ومعتدلا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية ليلا مع فرصة لعودة الأمطار الرعدية من بعد ظهر يوم الأحد المقبل.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة نسبيا مع رياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون معتدلا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون مائلا للحرارة إلى حار ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 35 و37 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون معتدلا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وحول الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و39 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدلا وغائما جزئيا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.