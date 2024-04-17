وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

تركيا تتهم نتانياهو بـ”دفع المنطقة إلى الحرب للبقاء في السلطة”

17 أبريل، 2024
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اتّهمت تركيا الأربعاء على لسان وزير خارجيتها، رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو بأنه يريد دفع الشرق الأوسط إلى الحرب “من أجل البقاء في السلطة”.

وقال الوزير هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي في الدوحة بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الحرب بين الاحتلال وحماس في قطاع غزة “من الواضح أن نتانياهو يحاول دفع المنطقة إلى الحرب للبقاء في السلطة”.

وأضاف فيدان متحدّثا إلى جانب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن هناك تهديدا “مستمرا” من توسّع الحرب في المنطقة.

وتابع “سنكثّف جهودنا من أجل وضع حد لهذه الحرب” مشيرا إلى أنه تحدث “ثلاث ساعات” في الدوحة الأربعاء مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وقادة سياسيين آخرين في الحركة، في مسائل مختلفة أبرزها المحادثات بشأن وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن يزور هنية تركيا نهاية هذا الأسبوع حيث سيحل ضيفا على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي زاد من انتقاده لإسرائيل منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

المصدر
أ ف ب
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17 أبريل، 2024
0 41 دقيقة واحدة

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