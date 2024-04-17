بنك برقان يرعى أكاديمية “بريستول روفرز” الإنكليزية لكرة القدم في الكويت

في إطار جهوده المستمرّة لتعزيز ثقافة الرياضة في الكويت وتشجيع الشباب على اتباع نمط حياة صحي، أعلن بنك برقان عن رعايته لأكاديمية “بريستول روفرز” الإنكليزية لكرة القدم في الكويت. وتأتي هذه الرعاية كجزء من برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية وجهوده الدؤوبة لتشجيع المواهب الرياضية الطموحة على مستوى جميع الأعمار وفي كافة الرياضات.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ طلال العيار، مسؤول أول – الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في بنك برقان: “تحظى رياضة كرة القدم بشعبية كبيرة بين أوساط جميع أفراد المجتمع الكويتي. وعن طريق هذه الرعاية يسعى بنك برقان إلى تشجيع الشباب على ممارسة رياضتهم المفضلة على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بمشاهدة المباريات أو التشجيع فقط”.

وأضاف العيار “وفي إطار مهمة البنك المتمثّلة في توفير الأفضل لجميع شرائح المجتمع، فإننا نفخر بالإعلان عن شراكتنا مع نادي “بريستول روفرز” الإنكليزي الذي يدير أكاديميته لكرة القدم في الكويت، حيث ستقدم هذه الأكاديمية لأطفالنا وشبابنا التوجيهات والتدريبات التي تضمن تفوقهم في رياضة كرة القدم الأكثر تنافسية”.

من جانبه، قال السيد/ عبد العزيز الرومي، رئيس أكاديمية “بريستول روفرز” لكرة القدم: “يعتبر العديد من محبي كرة القدم، خاصة الشباب، الرياضة فرصة للوصول إلى الشهرة، لكننا ندرك في أكاديمية بريستول روفرز، التأثير الدائم لممارسة جميع الرياضات، وخاصة كرة القدم، على تطوير شخصيات لاعبينا، سواء داخل الملعب أو خارجه”.

وتابع الرومي قائلاً “يعمل مدربونا على تقديم التدريبات المناسبة للاعبين وصقل مهاراتهم الرياضية والفنية، إلى جانب الاهتمام الكبير بترسيخ العديد من القيم، ومنها المثابرة والالتزام وتحمّل المسؤولية والعمل الجماعي والتواصل، وهذا ينعكس بدوره على نضوج شخصيات اللاعبين ليكونوا رياضيين مؤثرين في فريقهم ومجتمعهم. كانت هذه هي مهمتنا في نادي “بريستول روفرز” منذ أكثر من 140 عاماً، ونحن فخورون جداً بجلب شغفنا بكرة القدم والتزامنا بإلهام الشباب من خلال الرياضة لشعب الكويت الرائع”.

وتأسّس نادي “بريستول روفرز” عام 1883، وهو نادي كرة قدم محترف يلعب في الدوري الإنكليزي من الدرجة الأولى، ويمتلك اللأغلبية في ملكيته رجل اللأعمال الكويتي حسين السعيد، الذي يتولى أيضاً مسؤوليات رئيس النادي. ومن بريستول إلى الكويت، استطاع السعيد جلب هذا الإرث الكروي إلى مسقط رأسه بإطلاق أكاديمية “بريستول روفرز” لكرة القدم في منطقة شرق بمدينة الكويت، في يناير 2024، لإلهام الشباب الكويتي ولتمكين الاعبين البارزين من المشاركة في معسكرات كرة القدم في ملعب النادي التذكاري في مدينة بريستول، أو حتى التنافس رسمياً مع فريق بريستول روفرز. ويتولى تدريب الفريق في الأكاديمية المدرب براندون كوانتريل والمدرب بوبي بلاك.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يعدّ أحد أبرز المساهمين في تطوير قطاع الرياضة في الكويت عبر رعايته للعديد من الفعاليات الرياضية، ومنها مهرجان “فلير” الرياضي الثامن، وهو أحد أكبر تحديات رياضة اللياقة البدنية في الكويت، إلى جانب رعاية المباراة النهائية لبطولة كأس ولي العهد، بالإضافة إلى تجربة اللياقة البدنية المميزة The Workout خلال شهر رمضان. كما يواصل البنك تقديم رعايته الرئيسية للعديد من الرياضيين الكويتيين المميزين على الصعيد المحلي مثل: طارق القلاف، بطل العالم في المبارزة على الكراسي المتحركة، وعلى المستوى الأولمبي مثل يعقوب اليوحة، ومضاوي الشمري، وإبراهيم الظفيري، وأمل الرومي، وعبد المحسن العلي، وجود توفيق.