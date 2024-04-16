محاضرة "مو" جودت حول الذكاء الاصطناعي برعاية بوبيان

بنك بوبيان الراعي الحصري على مستوى قطاع البنوك لمحاضرة “موجودت” حول الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع “الدراسات المصرفية”

16 أبريل، 2024
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اعلن بنك بوبيان عن رعايته الحصرية على مستوى قطاع البنوك لمحاضرة “AI: Scary Smart”، والتي تُقام في 28 إبريل الجاري بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، ويُحاضر فيها خبير التكنولوجيا الرائد في نظم الذكاء الاصطناعي محمد “مو” جودت خلال تواجده لأول مرة في الكويت.

وتأتي رعاية بنك بوبيان لهذه المحاضرة كجزء من استراتيجية الاستدامة الرقمية، والتوجه العالمي تجاه الاستثمار في الاتجاهات التكنولوجية للذكاء الاصطناعي – AI – لمواكبة الثورة الرقمية وسُبل تطورها لتتماشى مع تطورات الصناعة المصرفية المستقبلية في رسم استراتيجيات العمل المتنامي وخلق بيئة عمل ونمو رقمي مستدام.

ويمتلك بنك بوبيان – الرائد رقمياً – رؤية مستقبلية لتطوير قاعدة أعماله وتحولها لاسيما في مجال الـ AI ودوره في إحداث نقلة نوعية وإعادة تشكيل مختلف قطاعات الأعمال داخل البنك مثل رفع الكفاءة التشغيلية والأتمتة وتحسين تجربة العملاء القائمة على الابتكار والابداع وإدارة المخاطر وغيرها.

وسوف تتناول المحاضرة موضوعات هامة، تشمل النظرة العامة لمفهوم AI وأهم تقنيات وتطورات الذكاء الاصطناعي الرئيسية والآليات خلال السنوات المقبلة، وما هي الآثار التي يحملها التطور المتسارع للـ AI والتحولات التكنولوجية على فرص النمو ومستقبل العمل في القطاع المصرفي وغيره من القطاعات، والمجتمعات والأفراد.

هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على حتمية التعايش مع الـAI لاسيما بعد أن أصبح محط اهتمام الكثير من خلال توجيه الجهود للاستفادة المُثلى منه وكيفية التعامل مع التحولات المتوقعة، وأيضاً كيفية استخدامه في تطوير المهارات والتخصصات وتوجيهها للعمل نحو خلق أجيال تلعب دوراً محورياً في بناء مستقبل مزدهر للبشرية وليس العكس.

ويمتلك جودت صاحب كتاب “AI: Scary Smart” أو “الذكاء المخيف” خبرة أكثر من 30 عاماً في مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وذلك من خلال عمله السابق كرئيس تنفيذي للأعمال في Google “X”.

كما عمل جودت في شركات IBM و Microsoft، ومن ثم قيادة فريق استراتيجية الأعمال والتخطيط والمبيعات وتطوير الأعمال والشراكات في Google، حيث صمم نماذج أعمال مبتكرة مماثلة للتقنيات الجديدة.

المصدر
بيان صحفي
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16 أبريل، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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