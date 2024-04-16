الناطق الرسمي: الكتاب التنفيذي بقرار زياده أسعار الوقود تم تأجيله لمزيد من الدراسة بتاريخ 8 الجاري

أكد رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي اليوم الثلاثاء ان الكتاب التنفيذي الذي قام بنشره احد نواب مجلس الأمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول زيادة اسعار الوقود قد تم توجيه وزاره المالية بإعادته الى اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية لمزيد من الدراسة بتاريخ 8 ابريل الجاري.

وقال العجمي في تصريح مقتضب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)انه وتأكيدا لما سبق فأن مجلس الوزراء أرجأ مناقشة موضوع رفع سعر الوقود وأنه تم استبدال الكتاب التنفيذي الموجه لوزارة المالية في ذات اليوم الذي تم توجيهه للوزارة وذلك بتاريخ 8 ابريل حيث تم إعادته الى اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية لمزيد من الدراسة.