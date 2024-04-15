محمد جوهر حيات: اختيار الكفاءات والابتعاد عن المجاملات والمحسوبيات

وجه النائب محمد جوهر حيات رسالة إلى رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبدالله قائلاً “نبارك لك هذا التكليف والثقة من قبل القيادة السياسية ومن الواجب عليك اختيار الكفاءات الوطنية من نساء ورجال دولة ذوي طابع سياسي قادرين على خلق أجواء التعاون المثمر مع السلطة التشريعية على أُسس وقوانين إصلاحية سياسية واقتصادية ومعيشية تعود بالمنفعة على الوطن وأبنائه”.

وأضاف “الشعب يتأمل منكم ومنا الكثير لنهضة وتطور وتقدم وطننا المعطاء، فتأكد لا نملك رفاهية الوقت ولا نقبل بإضاعة الفرص وننصحك بكل صدق ابتعد عن المجاملات والمحسوبيات والمحاصصة”.