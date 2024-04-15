أنور الفكر: تحسين معيشة الناس وحماية الهوية الوطنية ملفان لا يحتملان التسويف أو التأخير أو المماطلة

أنور الفكر: تحسين معيشة الناس وحماية الهوية الوطنية ملفان لا يحتملان التسويف أو التأخير أو المماطلة

قال النائب أنور الفكر: «نقول لرئيس الوزراء الجديد أعانك الله على حمل الأمانة وهذه الثقة الأميرية التي حملتها بوقت عصيب تمر به الكويت وبوقت لا يسمح بمزيد من إهدار الوقت وإضاعة الفرص».

وأضاف: «وأنت وحدك (كما أكدنا سابقا) تتحمل المسؤولية السياسية بتشكيل حكومتك واختيار وزرائك، وأمامك ملفان لا يحتملان التسويف أو التأخير أو المماطلة هما تحسين معيشة الناس، وحماية الهوية الوطنية ببسط سلطة القضاء على شؤون الجنسية».