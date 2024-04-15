د. جنان بوشهري: أمام الشيخ أحمد الفترة الكافية للعمل على اختيار وزراء أكفاء قادرين على حمل المسؤولية السياسية ومدركين لجسامة الملفات العالقة والمتعطلة

قالت النائبة الدكتورة جنان بوشهري: «بصدور الأمر الأميري بتعيين الشيخ أحمد العبدالله رئيسا للوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة، وحيث أن جلسة افتتاح مجلس الأمة بعد شهر تقريبا – مع التأكيد على تحفظنا على مرسوم التأجيل – فإن أمام الشيخ أحمد الفترة الكافية للعمل على اختيار وزراء أكفاء مؤمنين بالدستور فعلاً لا قولاً، قادرين على حمل المسؤولية السياسية، ومدركين لجسامة الملفات العالقة والمتعطلة».

وأضافت: «كما أن الفترة التي أمام الشيخ أحمد فرصة لإعداد برنامج عمل حكومي يستند في أساسه على البرامج السابقة، يستمد منها الإيجابيات والمتطلبات التشريعية والتنفيذية اللازمة لا سيما التي بدأت الحكومات السابقة تنفيذها وتطبيقها فعلياً وفي ومقدمتها الإصلاح الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين».

وأكدت بوشهري أن «يد التعاون للتشريع مدودة متى ما كانت ذات قيمة جدية وفائدة محققة للدولة والمواطنين، ويد الرقابة حاضرة متى ما انحرفت الحكومة عن الدستور وتجاوزت على الحريات وتسترت على المعتدين على الأموال العامة وحمت الخارجين عن القانون، وقدمت تنازلات تحت مفهوم (الموائمة السياسية) للمحافظة على كراسيها واستمرار بقائها».