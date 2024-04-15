اليابان: سنبذل الجهود الدبلوماسية اللازمة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي اليوم الاثنين إن بلاده ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية كافة اللازمة لنزع “فتيل التوتر” في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني الأخير على الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف يوشيماسا في مؤتمر صحفي إن “الهجوم سيزيد من تفاقم الوضع الحالي في الشرق الأوسط وهو أمر يثير قلقا عميقا .. سنبذل المزيد من الجهود الدبلوماسية لتهدئة الوضع ضمن مستوى عال”.

وشنت إيران ليل السبت الماضي هجوما واسعا بالمسيرات والصواريخ على أهداف داخل الاحتلال الإسرائيلي ردا على قصف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية بدمشق مطلع إبريل الجاري الذي تتهم إيران الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراءه.