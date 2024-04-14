الأردن يستدعي السفير الإيراني في عمّان بسبب “تشكيك” طهران في مواقفه

الأردن يستدعي السفير الإيراني في عمّان بسبب “تشكيك” طهران في مواقفه

استدعت وزارة الخارجية الأردنية الأحد السفير الإيراني في عمان وطلبت من بلاده الكف عن “التشكيك” في مواقف الأردن من القضية الفلسطينية بعد إعلان المملكة إعتراض “أجسام طائرة” اثناء الهجوم الإيراني على الاحتلال.

وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي في مقابلة مع قناة “المملكة” الرسمية أن “الوزارة استدعت اليوم (الأحد) السفير الإيراني وأرسلت له رسالة واضحة بضرورة أن تتوقف هذه الإساءات للأردن، ويتوقف هذا التشكيك بمواقف الأردن”.

واضاف “للأسف كان هناك تصريحات مسيئة (للأردن) من قبل وسائل الإعلام الإيرانية بما فيها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية”.

وأوضح الصفدي ان “مشكلة إيران هي مع الاحتلال وليس مع الأردن، ولا إيران ولا غيرها تستطيع المزاودة على ما يقوم به الأردن وما يقدمه الأردن وما قدمه تاريخيا من أجل فلسطين”.

وقال ايضا “نحن نريد علاقات طيبة مع كل دول الإقليم بما فيها إيران وحتى نصل إلى هذه العلاقات الطيبة يجب احترام الآخر يجب عدم التدخل بالشؤون الداخلية، ويجب عدم الإساءة للأردن لأننا لن نقبل لأي كان أن يسيء للأردن”.

وأكّد أنه “إذا كان هذا الخطر قادما من إسرائيل، فسيقوم الأردن بالإجراء نفسه الذي قام به، وهذا موقف نؤكده بشكل واضح وصريح، ولن نسمح لأي كان بأن يعرّض أمن الأردن والأردنيين للخطر”.

واكد الأردن الأحد انه اعترض “أجساماً طائرة” خرقت أجواءه ليل السبت الأحد تزامنا مع الهجوم بالصواريخ والمسيّرات الذي شنّته إيران على الاحتلال، متعهّداً التصدي لأي تهديد “من أي جهة كانت”.

وأظهر شريط فيديو لوكالة فرانس برس اعتراض اجسام في أجواء المملكة خلال الليل، بينما سقطت بقايا صاروخ واحد على الأقل في منطقة مرج الحمام بالعاصمة الأردنية. وتجمع العشرات في الموقع، بينما قامت قوات الأمن بفرض طوق في محيط الحطام.

كما تناقل مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في المملكة مقاطع فيديو تظهر حطام صاروخ آخر في منطقة الحسا في محافظة الطفيلة بجنوب المملكة.

وأطلقت إيران أكثر من 300 طائرة مسيّرة وصاروخ على الاحتلال ليل السبت الاحد ردًا على ضربة استهدفت قنصليتها في دمشق، وهو هجوم مباشر غير مسبوق تم “إحباطه” وفقًا للجيش الإسرائيلي.