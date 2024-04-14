حملة “زين الشهور” رسّخت العطاء وجدّدت التواصل في رمضان

في شهر رمضان المُبارك من كل عام، تسعى زين جاهدةً إلى ترسيخ قيم ومعاني العطاء والخير والسلام التي يزدان بها الشهر الفضيل ويتميّز بها عن غيره من الشهور، وذلك من خلال حملتها الرمضانية الأكبر والأشمل “زين الشهور”، لتُجدّد التواصل والتقارب مع جميع أطياف المجتمع عبر حزمة كبيرة من المُبادرات والمُساهمات التي عكست القيم الأصيلة التي جُبل عليها أهل الكويت في مساعدة الغير ونشر قيم الحب والسلام.

هذا العام، مدّت زين جسور التعاون مع 6 من شُركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، وهم وزارة الشؤون الاجتماعية، وإدارة المسجد الكبير، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، والبنك الكويتي للطعام والإغاثة، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وشركة Suffix للفعاليات والأنشطة الرياضية، وذلك لتقديم البرامج التطوعية والخيرية والإنسانية والاجتماعية والدينية والرياضية طوال الشهر المُبارك.

“الماچلة الرمضانية”

استهلّت زين حملتها بمُبادرة سلال المؤن الغذائية “الماچلة الرمضانية”، بحيث تم تقديم نحو 1000 سلّة غذائية للأسر المُتعففة والمُحتاجين عبر ثلاث جهات رسمية من شُركاء زين الاستراتيجيين، وهم دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، والبنك الكويتي للطعام والإغاثة.

وفي خطوةٍ أكّدت اهتمام أفراد عائلة زين بتحقيق المُشاركة المُجتمعية الفاعلة، اجتمع أعضاء فريق “زين الشهور” التطوعي المتكون من موظفي الشركة من مُختلف القطاعات والإدارات في مقر زين الرئيسي بالشويخ لتجهيز “الماچلة”، بحيث تم تقسيم المواد الغذائية المُختلفة على السلال وفرزها وتجميعها تمهيداً لانطلاقها إلى الجهات الثلاث.

وتم تسليم السلال إلى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والتي استفاد منها قاطنو الدور من أبناء الحضانة العائلية والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تسليم السلال أيضاً لجمعية الهلال الأحمر الكويتي والبنك الكويتي للطعام والإغاثة، والتي تم تقديمها للأسر المُتعففة والمُحتاجين في مختلف مناطق الكويت، واستمرت المُبادرة طوال الشهر الفضيل.

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موائد إفطار الصائم

هذا العام، عادت مُبادرة زين السنوية لإفطار الصائم للعام السابع عشر، وأتت هذه المرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في إدارة المسجد الكبير والبنك الكويتي للطعام والإغاثة، حيث قدّمت إجمالي 42 ألف وجبة طوال الشهر الفضيل.

وتُعتبر هذه المُبادرة إحدى الركائز الرئيسية لبرنامج زين الرمضاني السنوي، حيث قامت بتقديم وجبات الإفطار يومياً عبر الخيمة الكبرى في المسجد الكبير لخدمة الصائمين، كما قامت أيضاً بتقديم الوجبات بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة من خلال الشاحنات التي انطلقت يومياً في مُختلف أنحاء البلاد لتقديم الوجبات.

وقام فريق زين بالإشراف المباشر على تنظيم هذه البادرة بشكلٍ يومي للتأكّد من جودة الوجبات المُقدّمة، كما شارك في تنظيمها فريق “زين الشهور” التطوعي المُكوّن من موظّفي الشركة من مُختلف القطاعات والإدارات.

الزيارات الإنسانية والاجتماعية

كعادتها في كل عام، حرصت زين على تنظيم الزيارات الإنسانية والاجتماعية لمُشاركة بركة وبهجة الشهر الفضيل مع مُختلف أطياف المُجتمع، حيث استضافت مأدبة الإفطار الرمضانية في منفذ العبدلي الحدودي على شرف مُنتسبي وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك، لمُشاركتهم بركة الشهر الفضيل وتقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلونها على مدار الساعة لحماية الكويت وأهلها.

كما قام فريق “زين الشهور” التطوعي بزيارة أجنحة الأطفال في كل من مستشفى زين التخصصي للأنف والأذن والحنجرة ومستشفى جابر الأحمد، لمشاركة الأطفال وعائلاتهم والهيئات التمريضية التي تعتني بهم فرحة القرقيعان، في بادرة عكست روح العطاء التي يتميز بها الشهر الفضيل عن غيره من الشهور.

أتت هذه الزيارات بالتعاون مع وزارة الصحة، وقام فريق الشركة خلالها بتقديم “قرقيعان زين” والألعاب والهدايا في الأجنحة التي تحتضن المرضى من الأطفال، بتواجد عائلاتهم والهيئات التمريضية التي تعتني بهم، مما أدخل السرور في قلوبهم جميعاً.

الأنشطة الرياضية والصحية

للعام الثالث على التوالي، انطلق تحدّي زين الرمضاني في حديقة الشهيد بالشراكة الاستراتيجية مع شركة Suffix، وهو البرنامج الرياضي المُميز الذي حققّ نجاحاً كبيراً بمُشاركة أكثر من 800 مُتسابق ومُتسابقة، وهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع من كافة الفئات العمرية على مداومة النشاط البدني وممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك.

وحقق الموسم الثالث من التحدّي نجاحاً مميزاً ومشاركةً واسعة من أكثر من 800 مُتسابق ومُتسابقة تنافسوا في أربع فئات عمرية مُختلفة للذكور والإناث، الأولى ما دون 20 عاماً، والثانية من 20-34 سنة، والثالثة من 35-49 سنة، والرابعة لما فوق 50 سنة، كما شهد سباق زين للأطفال مُشاركة أكثر من 280 طفل وطفلة، بالإضافة إلى مُشاركة أكثر من 50 مُتسابقاً من ذوي الاحتياجات الخاصة في السباق الخاص بفئة متلازمة الداون.

واستمر تحدّي زين الرمضاني لمدة 9 أيام متواصلة في المرحلة الأولى من حديقة الشهيد، وقدّم فرصة مميزة للجميع من كافة الفئات العمرية للمُشاركة بالمشي أو الركض داخل أسوار حديقة الشهيد في الوقت والسرعة التي تناسب كل مُشترك، وذلك لجمع المسافات وتصدّر الترتيب العام، كما تمكّن المتسابقين من جمع النقاط الإضافية من خلال المشاركة في التمارين الخاصة التي أقيمت في الحديقة.

كما استضافت زين أيضاً بطولة كرة القدم الرمضانية لموظّفيها بمُشاركة واسعة شهدت تواجد 16 فريقاً تنافسوا على لقب البطولة بملاعب نزوى في منطقة بنيد القار، وهي البطولة التي هدفت إلى تعزيز روح الفريق الواحد بين أفراد عائلة زين، وشجّعتهم على ممارسة الرياضة في الشهر الفضيل.

وتُعتبر مثل هذه المُنافسات الرياضية جُزءاً أساسياً من سياسة زين الداخلية اتجاه موظّفيها، حيث تحرص على تنظيم البطولات بمُختلف الرياضات طوال العام بهدف تحفيز المنافسة الرياضية بينهم بما يُنمّي روح الفريق الواحد ويُعزّز الروابط خارج إطار العمل، وبالأخص خلال الشهر الفضيل للتشجيع على الحركة والنشاط في شهر الصيام.

احتفالات القرقيعان

لما كان القرقيعان عادة تراثية جميلة اعتاد أهل الخليج على الاحتفال بها في الشهر الفضيل، حرصت زين على مُشاركة بهجة وفرحة هذه المناسبة مع مُختلف أطياف المُجتمع عبر العديد من المُساهمات، بدأت مع حفل القرقيعان السنوي الذي نظّمته بالتعاون مع دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، حيث أدخلت الفرحة والبهجة في قلوب قاطني دور الرعاية من ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الحضانة العائلية والمُسنين، وشهد العديد من الفقرات التراثية والمسرحية وتقديم القرقيعان والهدايا والألعاب، في لمسة وفاء لهذه الفئات العزيزة من المجتمع.

واستمراراً للنجاح الكبير الذي حققه العام الماضي، أعادت زين تنظيم حفل “قرقيعان درايڤ ثرو” المُبتكر بالتعاون مع شركة “وينكم”، والذي شهد توافد مئات السيارات إلى مقر الشركة الرئيسي في الشويخ للمُشاركة بهذا الحفل الفريد من نوعه وسط أجمل الأجواء العائلية والتراثية.

وأتى هذا الاحتفال تحت مظلّة حملة زين المُجتمعية “زين الشهور”، والتي تهدف إلى مُشاركة بهجة وبركة شهر رمضان المبارك مع المجتمع الكويتي بأطيافه وشرائحه المُختلفة، ومنهم الأطفال والشباب الذين يُشكّلون الفئة الأكثر حيويةً في المُجتمع، حيث شكّل الشهر الفضيل فرصة لإحياء العادات والتقاليد التراثية الجميلة مثل القرقيعان، والذي حرصت الشركة على الاحتفاء به على طريقتها الخاصة.

كما واصلت زين دعمها لحفل القرقيعان السنوي لمركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين، الذي تخلّله العديد من الفقرات الترفيهية والتراثية التي أدخلت الفرحة والبهجة على قلوب الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم، وشهد تنظيم الفقرات الاستعراضية التراثية بمشاركة أبناء وبنات المركز، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية والمسابقات التفاعلية التي هدفت إلى تنمية مواهبهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية، كما قام فريق زين بتقديم “قرقيعان زين” للأطفال وعائلاتهم لإدخال البهجة والسرور في قلوبهم.

مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم

أقامت زين مُسابقتها الأولى لحفظ القرآن الكريم وتجويده بالشراكة الاستراتيجية مع مسجد الدولة الكبير، والتي شهدت مشاركة مئات المُشاركين من الجنسين، وهدفت إلى تشجيع أفراد المُجتمع من مُختلف الفئات العمرية الشابّة على حفظ كتاب الله تعالى والتزيّن بقيمه السامية، وقدّمت جوائز تشجيعية نقدية للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى لكل من الفئات الست.

واستمرت المُسابقة على مدار يومين في القاعة الغربية بالمسجد الكبير، وتضمّنت ثلاث فئات عمرية مُختلفة لكل من الذكور والإناث، الأولى من 7-12 سنة لحفظ حزب من القرآن الكريم، والثانية من 13-18 سنة لحفظ جزء من القرآن الكريم، والثالثة من 19-25 سنة لحفظ جزئين من القرآن الكريم، وأشرفت على المسابقة لجنة معتمدة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع إدارة المسجد الكبير، وقدّمت زين جوائز تشجيعية نقدية للفائزين في كل فئة.

وحرصاً منها على إشراك موظفيها في مُبادراتها وبرامجها المُجتمعية، حرصت زين على تنظيم مُسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم الرابعة لموظفي الشركة وأبنائهم، والتي أقيمت أيضاً بالمسجد الكبير، وشهدت تكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى بجوائز نقدية تشجيعية.

المُشاركات الإعلامية

حرصت زين أيضاً على التواجد إعلامياً خلال الشهر الفضيل عبر رعايتها للعديد من البرامج الثقافية والترفيهية المُميزة لتكون أقرب لعملائها والجمهور، منها التعاون مع تلفزيون دولة الكويت عبر برنامج مدفع الإفطار الذي شهد تفاعلاً كبيراً بشكلٍ يومي، والشراكة مع تلفزيون الراي لرعاية برنامج “مع بوشعيل” الشهير بموسمه الثالث على التوالي الذي يقدّمه الفنان القدير نبيل شعيل، وبرنامج “خير أهلي” بموسمه الثاني من تقديم الإعلامي عمر العثمان الذي سلّط الضوء على أعمال الخير في الكويت وخارجها.

وعلى المستوى الإذاعي، كانت لدى زين شراكة مُميزة مع إذاعة 360 أف أم لرعاية برنامج “مخلّط” الاجتماعي للعام الثاني على التوالي من تقديم الإعلامي خالد الأنصاري، الذي قدّمت من خلاله الجوائز للتواصل مع الجمهور يومياً، كما رعت زين برنامج “اطبخ ويانا” بالتعاون مع تطبيق “راحة” للتسوّق الإلكتروني، والذي قدّم فقرات طبخ يومية من تقديم نخبة من المؤثّرين في وسائل التواصل الاجتماعي والطهاة المُحترفين.