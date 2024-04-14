العراق والأردن يعلنان إعادة فتح مجالهما الجوي

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي اليوم الأحد إعادة فتح الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد، وأكدت بأن فتح الأجواء العراقية جاء بعد تخطي جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق.

كما أعلن التلفزيون الرسمي الأردني عن فتح المجال الجوي أمام حركة الملاحة الجوية مرة أخرى.

وقال التلفزيون الرسمي اليوم الأحد نقلا عن سلطات الطيران الأردنية إن الأردن أعاد فتح، مجاله الجوي بعد إغلاقه في وقت متأخر أمس السبت في أعقاب إطلاق ،إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وكانت سلطة الطيران المدني أعلنت مساء أمس السبت إغلاق الأجواء العراقية وتوقف حركة الملاحة الجوية.

شوهد عدد من الطائرات بدون طيار تحلق من اتجاه إيران فوق محافظة السليمانية العراقية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أمنية.

وقال مصدران أمنيان عراقيان، لرويترز، إنه تم رصد عشرات الطائرات بدون طيار تحلق من إيران باتجاه إسرائيل فوق الأجواء العراقية.