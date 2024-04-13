العجيري العلمي: ارتفاع حرارة الشمس وتغيرات في الطقس مع دخول نجم “المؤخر”

قال مركز العجيري العلمي اليوم السبت إن طقس دولة الكويت على موعد الثلاثاء المقبل مع انتصاف موسم (الذرعان) ودخول أيام نجم (المؤخر) التي تستمر 13 يوما ترتفع معها حرارة الشمس وتشهد البلاد تغيرات في الطقس.

وذكر المركز في بيان صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه خلال أيام نجم (المؤخر) يلحظ اعتدال الأجواء ليلا والإحساس بارتفاع درجات الحرارة وقت الظهيرة.

وأضاف البيان أننا سنلحظ زيادة في طول النهار مع انتصاف (الذرعان) ويزيد في آخره ليبلغ 13 ساعة و12 دقيقة تقريبا إضافة إلى دخول موسم رياح (البوارح) في آخره.

وأشار إلى أن حالة عدم استقرار الأجواء تكون ملحوظة حيث تكون الرياح غير مستقرة ونشطة ومثيرة للغبار وتكون أشعة الشمس حارة ويصعب الجلوس تحت أشعتها كثيرا.

واضاف ان في النصف الثاني من موسم (الذرعان) تتداخل الفصول الأربعة خلال يوم واحد وتشهد بعض أيامه هطولا للأمطار التي تعرف بأنها محمودة وتزيد من اخضرار الأرض مشيرا إلى ان آخر هذا الموسم تدخل (البوارح) وهي رياح شمالية غربية محملة بالغبار والأتربة تمتد حتى منتصف يوليو.