الهلال الأحمر تقدم مساعدات للبنانيين المتضررين في الجنوب

بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم السبت توزيع مساعدات للمتضررين في جنوب لبنان جراء المواجهات العسكرية التي يشهدها الجنوب منذ اكتوبر الماضي.

وقال منسق الإغاثة في الصليب الأحمر اللبناني يوسف بطرس لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المساعدات تتضمن مواد غذائية ومواد تنظيف توزع بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني وسيستفيد منها 2500 عائلة.

واشار بطرس الى اهمية هذه الالتفاتة الانسانية التي تنفذها جمعية الهلال الاحمر الكويتي في دعم السكان الذين لا يزالون في منازلهم في البلدات الجنوبية بالرغم من خطورة الاوضاع الامنية التي ألحقت اضرارا بالممتلكات والمحال التجارية وصولا الى الاراضي الزراعية.

وأوضح ان قسما كبيرا من سكان البلدات الجنوبية لاسيما الحدودية منها يعتمدون بشكل اساسي على الزراعة التي تضررت بشكل كبير من جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي لاراضيهم ما يجعل دعم الاسر المتواجدة امرا ضروريا لتعزيز بقائهم وصمودهم.

يذكر ان جمعية الهلال الاحمر الكويتي يشهد لها بالحضور الانساني والاغاثي في مختلف المناطق اللبنانية خاصة في الظروف الطارئة كما جرى في فيضان (نهر لبنان الكبير) شمالي لبنان منذ أشهر.