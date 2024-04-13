بوبيان يختتم بنجاح المبادرات والمساهمات الاجتماعية خلال الشهر الفضيل

اختتم بنك بوبيان برنامج مبادراته ومساهماته المجتمعية التي اطلقها خلال شهر رمضان المبارك 2024، والتي استهدفت التواصل اليومي مع مختلف شرائح وفئات المجتمع بما يعزز دوره الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة كونها أحد أهم المحركات الأساسية في استراتيجية بوبيان.

وبهذه المناسبة قال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة و الخدمات المصرفية الشخصية في بنك بوبيان عبدالله المجحم “الحمد لله نشهد اليوم نجاح كبير اختتام برنامج فعاليات بوبيان الرمضاني والذي استطعنا من خلاله ترك بصمة مجتمعية مميزة وهادفة إلى تعميق معنى العطاء والتطوع والالتزام بالمشاركة المجتمعية الغير مسبوقة طوال الشهر الفضيل”.

وأوضح أن أبرز ما ميز برنامج العام هو الجهود المبذولة من قبل “فريق بوبيان التطوعي” المكون من مجموعة من الموظفين من مختلف الإدارات، إلى جانب مشاركة عملائنا ليكونوا ضمن هذا الفريق التطوعي، حيث شهدت المشاركة إقبالاً واسعاً لم يكن متوقعاً، ليصل عدد أعضاء “فريق بوبيان التطوعي” من العملاء والموظفين إلى أكثر من 100 شخص، هم سفراء العمل المجتمعي والإنساني في سلسلة المبادرات والمساهمات الاجتماعية.

وأستعرض المحجم رحلة برنامج بوبيان الرمضاني، مؤكداً أن إدارة بنك بوبيان وفرت كافة الإمكانات والأدوات اللازمة من أجل إنجاح وتحقيق الأهداف المرجوه، ليحفل البرنامج بالكثير من الانشطة والفعاليات سواء لعملاء البنك أو الجمهور لنؤكد من خلاله ريادتنا للعمل الاجتماعي والانساني.

خطوات بوبيان .. منها أجر ومنها عافية

للعام العاشر على التوالي، استمرت حملة “خطوات بوبيان” لتستكمل رسالتها التحفيزية لممارسة رياضة المشي يومياً في حديقة الشهيد أو من خلال تطبيق Boubyan Steps، الذي سهل على المشاركين في الحملة ممارسة رياضة المشي والحركة في أي وقت وأي مكان.

وقد شهد هذا العام مشاركة واسعة من مختلف الشرائح العمرية، وصل عددهم إلى أكثر من 4500 مشارك محققين 168 مليون خطوة، ليتبرع بوبيان مقابل كل 1000 خطوة بدينار لصالح استكمال عمليات حملة “نور بوبيان” لإعادة البصر.

رتل مع بوبيان العاشرة

يلتزم بنك بوبيان سنوياً بإطلاق مسابقة “رتل مع بوبيان” للقرآن الكريم خلال الشهر الفضيل لحرصه على المساهمة في تنشئة جيل حافظ لكتاب الله ومتدبر لمعانيه، لتأتي مسابقة هذا العام في نسختها العاشرة ويسطر معها بوبيان عقد كامل من النجاح والتميز الديني وترسيخ المعاني الكريمة لكتاب الله عز وجل تأكيداً لقوله سبحانه وتعالى “ورتل القرآن ترتيلاً”.

وبالتزامن مع إعلان نتائج مسابقة “رتل مع بوبيان” التي شارك فيها أكثر من 1000 مشارك، احتفل بوبيان بتكريم الكوكبة الفائزة من حفظة كتاب الله في احتفالية كبيرة اقيمت في رحاب المسجد الكبير.

نقصة بوبيان وإفطار صائم

وتأتي مبادرتي “نقصة بوبيان” و”إفطار صائم” ضمن البرنامج الرمضاني بهدف توفير مئات الوجبات اليومية خلال الشهر الفضيل، لتعزز قيمة التلاحم وغرس مفهوم العطاء والمشاركة.

وتُعد “نقصة بوبيان” أحد أهم المبادرات الفريدة لبنك بوبيان نظراً لفكرتها المميزة القائمة على مشاركة عدد من مشاهير الطهاة الكويتيين لإعداد ما يُقارب 700 وجبة إفطار وتوزيعها يومياً على مرتادي ساحة “مسجد الدولة الكبير” ومختلف مناطق الكويت، وذلك بالتعاون مع مجموعة من فريق بوبيان التطوعي الحريصين على تقديم المساعدة في شهر الخير.

وطوال أيام الشهر الفضيل، قام بنك بوبيان يومياً بتوزيع وجبات إفطار صائم، لتصل إلى أكثر من 25 ألف وجبة كمساهمة منه لدعم الفئات المحتاجة في المجتمع.

مبادرة نعمتي

بالتزامن مع الأيام الأولى من الشهر الفضيل، أطلق بوبيان مبادرته الخيرية لتجهيز وتوزيع “ماجلة رمضان” على المحتاجين والأسر المتعففة وتلبية احتياجاتهم الغذائية داخل الكويت بالتعاون مع مبادرة نعمتي، ليصل ما تم توزيعه إلى أكثر من 3000 سلة غذائية.

وتستمر هذه الشراكة لمدة عام كامل لتعزيز الثقافة الاستهلاكية والحد من فاقد المواد الغذائية بالإضافة إلى تحقيق الجانب الإنساني لسد حاجة الأسر المحتاجة والأفراد من المواد الغذائية ليساهم بوبيان في إيصال رسالته التوعوية حول خطورة الهدر والحث على تغيير الأسلوب المتبع للاستهلاك الغذائي.

الشراكة مع المسجد الكبير

واستمرت للعام الثاني على التوالي شراكة بوبيان مع “مسجد الدولة الكبير” والتي تأتي لتعزيز روح التعاون وتوثيق الهوية الإسلامية من خلال استضافة غالبية فعاليات برنامج البنك للشهر الفضيل وإقامتها بالمسجد مثل مسابقة “رتل مع بوبيان” للقرآن الكريم وتكريم فائزيها، ومبادرة “نقصة بوبيان وإطار صائم” هذا بالإضافة إلى برنامج مكثف خلال أيام العشر الأواخر من شهر رمضان لخدمة وضيافة المصليين بمشاركة مجموعة من موظفي بوبيان المتطوعين.

تطبيق “مصحف دولة الكويت للقراءات العشر”

برعاية من بنك بوبيان وبالتعاون مع الهيئة العامة لطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما لخدمة القرآن الكريم وعلومه، أُطلق تطبيق مصحف دولة الكويت للقراءات العشر وهو أول تطبيق رسمي من نوعه على مستوى الكويت والعالم الإسلامي لترجمه معاني وتفسير ونشر كتاب الله في الكويت والمنطقة والعالم، ليصل عدد مستخدمي المصحف حتى الآن إلى أكثر من 250 ألف مستخدم.

برنامج ضيافة المساجد في رمضان

خلال الشهر الفضيل، قدم بوبيان في أكثر من 50 مسجد في محافظات الكويت خدمات الضيافة ضمن برنامج خدمة المساجد في رمضان، بجانب دعم جهود القائمين على تنظيم صلاة القيام في المسجد الكبير خلال أيام العشر الأواخر من شهر رمضان.

تحدي الدقيقة

أطلق بوبيان “تحدي الدقيقة” وإتاحة المشاركة من خلال “مساعد”، المساعد الرقمي في تطبيق بوبيان يومياً، ليُجيب العميل على 5 أسئلة إجابة صحيحة خلال دقيقة واحدة فقط في أي وقت من دخوله للتطبيق خلال اليوم، ومن ثم يؤهل للدخول في سحب ويكون ضمن 30 رابحاً يومياً بمبلغ 20 دينار كويتي، كما تم تخصيص جائزة بقيمة 100 دينار كويتي لـ 20 من عملائه من المشاركين يومياً في التحدي والإجابة بشكل صحيح على جميع الأسئلة.

ووصل عدد المشاركين في “تحدي الدقيقة” طوال الشهر الفضيل إلى 800 ألف مشارك وأكثر من 400 ألف رابح.

خدمة العيادي لجميع العملاء

وفر بوبيان لعملائه العيادي داخل جميع فروع بنك بوبيان المنتشرة في الكويت، أو من خلال أجهزة سحب آلي مختارة وذلك بالتزامن مع عيد الفطر المبارك ليكون دوماً الاقرب إليهم

مساهمات بوبيان خلال شهر مضان في أرقام

أكثر من 4500 مشارك محققين 168 مليون خطوة ضمن حملة “خطوات بوبيان”

أكثر من 1000 مشارك في مسابقة “رتل مع بوبيان” العاشرة، وتكريم 30 من الفائزين من حفظة كتاب الله

توزيع أكثر من 25 ألف وجبة إفطار صائم على مرتادي ساحة “مسجد الدولة الكبير” ومختلف مناطق الكويت

توزيع أكثر من 3000 سلة غذائية ضمن “مبادرة نعمتي”

أكثر من 250 ألف مستخدم لتطبيق “مصحف دولة الكويت للقراءات العشر”

تقديم خدمة الضيافة في أكثر من 50 مسجد في محافظات الكويت ضمن برنامج “خدمة المساجد في رمضان”

أكثر من 800 ألف مشارك في تحدي الدقيقة” طوال الشهر الفضيل

10 مبادرات جديدة بالتعاون مع المبادر بوجراح ليقدم بوبيان من خلالها جوائز فورية وقيمه لكل من يستطيع ترك بصمته وإحداث تغيير ملموس في منطقة محددة من مناطق الكويت

أكثرمن 8000 عميل ليكونوا ضمن الفائزين بـ”غبقتكم علينا”

تواجد أكثر من 1500 شخص في فعالية “قرقيعان بوبيان” في حديقة الشهيد