31 شخصية عامة تعلن تأسيس “الحركة الوطنية”

أعلنت 31 شخصية عامة تأسيس الحركة الوطنية، مبينة أنها «حراك مجتمعي وطني يؤمن بالديموقراطية كظاهرة إنسانية تبدأ من الفرد وتعود إليه ويضم كافة الفئات الاجتماعية والتوجهات السياسية، ويسعى إلى الاصلاح السياسي الذي يبدأ بتعديل النظام الانتخابي وصولا إلى ديموقراطية متقدمة وحرية فاعلة تحقق نهضة اقتصادية قوامها تنويع مصادر الدخل وإصلاح مالية الدولة ومحاربة الفساد والارتقاء بالتعليم كدعامة رئيسية للمستقبل وضمان الحفاظ على الطبقة الوسطى وتحسين مستوى معيشة المواطنين».

وذكرت الحركة في بيان: انها «تعمل كحاضنة لكل مبادر ومصلح يحمل مشروعاً إصلاحياً ينهض بالدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتهدف إلى أن تكون منبراً للتعبير عن الرقابة الشعبية الموضوعية على مؤسسات القرار وعلى رأسها السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل خلق توازن سياسي يصب في مصلحة الوطن قبل كل شيء».

وأضاف البيان: «وأخيرا تأكيداً للمؤكد، إن دستور الكويت هو ضمانة المواطنة، والدعوة لتعليقه أو تعطيله تصريحاً أو تلميحاً تُعيد الكويت إلى تلك الأزمان الغابرة التي دفع ثمنها الشعب والوطن عبر أزمات اقتصادية وكوارث وجودية كانت شديدة الوقع على مصالح البلاد والعباد».

ووقع على البيان: