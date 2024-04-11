الأرصاد الجوية: طقس البلاد مستقر مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع وبقية عيد الفطر السعيد مستقرا مائلا للحرارة نهارا ومعتدلا ليلا.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة نسبيا مع رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا الى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدم.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتراوح ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس غدا ليلا معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وعن حالة الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتراوح ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.