رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد فهد خلال زيارته عددا من مراكز القوة للتهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد

الإطفاء: جهوزية تامة لحماية أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين

10 أبريل، 2024
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قام رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد فهد اليوم الأربعاء في أول أيام عيد الفطر السعيد بزيارة عدد من مراكز القوة لتهنئة عناصرها بعيد الفطر ولتجسيد التواصل مع منتسبي القوة منوها بجهوزيتهم التامة لحماية أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين.

وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي إن اللواء فهد نقل إليهم تحيات وتهاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بمناسبة عيد الفطر السعيد مشيدا بما يقومون به من جهود ومهام جسام تنصب في حماية أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين لتحقيق الأمن المجتمعي.

وأعرب اللواء فهد عن فخره واعتزازه بالجهوزية التامة التي يتمتع بها منتسبو القوة للقيام بواجباتهم بكل تفان وإخلاص.

ورافق اللواء فهد بالزيارة نائب الرئيس لقطاع المكافحة بالتكليف العميد أحمد الرشيدي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العميد محمد الغريب.

المصدر
كونا
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10 أبريل، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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