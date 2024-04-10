وزارة الصحة: حريصون على مضاعفة الجهود في خدمة المرضى خلال أيام عيد الفطر السعيد

أكدت وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرعاية الدكتورة نادية الجمعة الحرص على قيام الهيئات الطبية والتمريضية بواجباتها وأهمية مضاعفة الجهود في خدمة المرضى خلال أيام عيد الفطر السعيد والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمراجعين وكسب رضاهم.

ودعت الدكتورة الجمعة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء عقب جولتها التفقدية على بعض المستشفيات الكوادر الطبية إلى استمرار جهودهم المعهودة في الإخلاص في العمل وتذليل كل الصعوبات أمام المراجعين والمرضى وجعل خدمة المريض من أولويات اهتمامهم.

وقالت إن الطاقات الوطنية من الأطباء والكوادر الطبية هم الثروة الحقيقية التي لا غنى عنها لتعزيز الكفاءات والخبرات في القطاع الصحي وإن العطاء غير المحدود والجهود المتميزة لهم ساهمت في تعزيز جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوياتها مؤكدة الحرص على دعمهم وتشجيعهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.

وأوضحت أن الجولة تهدف إلى الوقوف على سير العمل في المستشفيات وتحديدا أقسام الطوارئ والاستقبال وبعض الأجنحة ومعايدة الأطباء والكوادر الطبية والمرضى لإدخال البهجة في نفوسهم والتخفيف من آلامهم.

وشارك في الجولة التفقدية الوكيل المساعد للشؤون الخارجية الدكتور هشام كلندر ومدير منطقة مبارك الكبير الصحية الدكتور وليد البصيري.