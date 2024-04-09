سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري للتهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد

9 أبريل، 2024
0 39 دقيقة واحدة

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فخامته خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والاسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.

وقد شكره سموه حفظه الله على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا فخامته التهاني بهذه المناسبة السعيدة مقدرا سموه هذا التواصل ومبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية ويحقق لجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من تقدم ونماء في ظل القيادة الحكيمة لفخامته.

المصدر
كونا
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9 أبريل، 2024
0 39 دقيقة واحدة

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