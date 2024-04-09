سفير الكويت في بريتوريا يقدم أوراق اعتماده لرئيس جنوب إفريقيا

قدم السفير سالم الشبلي اليوم الثلاثاء أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى جمهورية جنوب إفريقيا إلى رئيس الجمهورية سيريل رامافوزا.

وذكرت سفارة دولة الكويت في بريتوريا في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن السفير الشبلي نقل تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الرئيس رامافوزا وتمنيات سموه له بموفور الصحة والسعادة ولحكومة جنوب إفريقيا وشعبها بدوام التقدم والازدهار.

وأضاف البيان أن السفير الشبلي عبر كذلك عن حرص دولة الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والحرص على الارتقاء بآفاق التعاون في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.