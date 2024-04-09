وزير الصحة يصدر قرارا لتحديد اشتراطات ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا يقضي بتحديد الاشتراطات ومتطلبات من يرخص له مزاولة مهنة الصيدلة أو مزاولة المهن المعاونة لمهنة الصيدلة في القطاع الحكومي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن القرار اشترط على من يرخص له مزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الحكومي أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها في الصيدلة على أن تكون الشهادة الجامعية مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهات المختصة.

كما اشترط القرار على أن يتم تقديم شهادة الخبرة العملية وأن تكون مصدقة أو تم التدقيق على صحة بياناتها وأن يكون مستوفيا لمتطلبات تقييم الكفاءة في الإدارة المعنية بذلك في وزارة الصحة.

وألزم ايضا من يرخص له مزاولة المهن المعاونة لمهنة الصيدلة في القطاع الحكومي أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم فني صيدلة أو ما يعادلها على أن تكون الشهادة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهات المختصة واشترط أن يتم تقديم شهادة الخبرة العملية وأن تكون مصدقة أو تم التدقيق على صحة بياناتها وأن يكون قد استوفى متطلبات تقييم الكفاءة في الإدارة المعنية بذلك في الوزارة.

وأجاز القرار إصدار ترخيص مؤقت بحد أقصى لمدة عام لمزاولة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها في القطاع الحكومي ولحين تقديم شهادة المعادلة من وزارة التعليم العالي على أن تشمل تلك الاشتراطات طلبات إصدار التراخيص لمزاولي مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها من غير الكويتيين المتقدمين بطلب في القطاع الحكومي بما فيهم طلبات العمل عن طريق العقود الحكومية.