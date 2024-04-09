بلدية الكويت

البلدية: ايداع مكافأة الأعمال الممتازة في حسابات الموظفين بعد عطلة عيد الفطر

9 أبريل، 2024
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أعلنت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن ايداع مكافاة الاعمال الممتازة في حسابات موظفي البلدية عقب عطلة عيد الفطر.

وقال نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية فرحان العجمي نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية بناء علي توجيهات مدير عام البلدية المهندس سعود الدبوس سيتم ايداع المبالغ في حسابات الموظفين بعد التدقيق علي المبالغ وفق ضوابط ديوان الخدمة المدنية.

واكد العجمي تم الانتهاء والتدقيق علي كشوفات اسماء الموظفين المستحقين لمكافأة الاعمال الممتازة واصدار الموافقات والقرارات اللازمة لمباشرة صرفها.

المصدر
بلدية الكويت
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9 أبريل، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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