وزير الصحة يدشن مركز الفحيحيل الصحي ومركز فحص العمالة الوافدة

دشن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي العمل في مركز الفحيحيل الصحي وفحص العمالة الوافدة في منطقة الاحمدي الصحية والذي يضم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة ضمن خطة الوزارة لتعزيز الصحة وتحقيق رعاية صحية متميزة.

وقال وزير الصحة في تصريح للصحفيين عقب التدشين اليوم الأثنين أن المركز الذي يضم ثلاث طوابق يقدم خدمات الرعاية الصحية الاولية للعمالة من حاملي مادة (18) حيث يضم المركز 9 عيادات منها أمراض السكر والقدم السكري والأمراض المزمنة وغيرها.

وأوضح ان المركز يعتبر واحد من ثمانية مراكز تخدم منطقة الأحمدي الصحية لافتا الى وجود مركز متكامل لخدمات الصحة المدرسية ويضم 10 عيادات علاوة على أن المركز يضم مختبرين متكاملين لتقديم خدمات مخبرية متكاملة مرتبطة بالنظام الالكتروني مع مستشفى العدان.

وأفاد الوزير العوضي أن مركز فحص العمالة الوافدة يخدم من 300 إلى 500 وافد في اليوم ويضم أربع أجهزة أشعة فضلا عن وجود قسم للأسنان لبرنامج منطقة الاحمدي الصحية المدرسية لصحة الفم والأسنان ويضم 10 عيادات كما يضم جهازين للأشعة وعيادتين للتعقيم.

وأكد الوزير العوضي بأن هذه الخدمات جميعها تعمل تحت سقف واحد في مركز الفحيحيل الصحي و تعد نقلة نوعية للوزارة لتخفيف الضغط على كثير من الخدمات المقدمة في منطقة الاحمدي الصحية مشيرا الى ان هذا المركز مخصص للوافدين والمواطنين في نفس الوقت أما مركز الفحيحيل التخصصي يقدم خدماته للمواطنين.

من جانبها قالت وكيل وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية الدكتورة نادية جمعة إن مركز فحص العمالة الوافدة يستقبل المراجعين الذكور حاملي المادة (18) ويعمل طوال الاسبوع من السابعة صباحا حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل.

وأضافت أن مركز الفحيحيل الصحي يضم عيادات تخصصية من بينها عيادات السكري والأمراض المزمنة والقدم السكري والطفل السليم والتبول اللاإرادي والسمنة والأنف والأذن والحنجرة والعيون والجلدية والباطنية منوهة بأن المركز يستقبل نحو 1054 حالة شهريا.

وأشارت إلى قرب افتتاح مركز المطلاع N10 والذي سيضم العديد من العيادات التخصصية ايضا مثل الجلدية والأمومة وغيرها.

من جانبه اشار مدير إدارة الصحة الوقائية الدكتور فهد الغملاس إلى خطة الوزارة التوسعية في الخدمات لافتا إلى أن جزء كبير من مركز الفحيحيل مخصص لفحص العمالة الوافدة كنوع من الأمن الصحي ويخصص للوافدين الجدد وعند تجديد الإقامة لتقديم خدمات الفحص الطبي.

وقال إن الفحص يتم من خلال حجز موعد مسبق على الموقع الإلكتروني ومن ثم إجراء فحوصات الدم والأشعة استكمال الفحوصات ومن ثم باقي إجراءات الإقامة مع وزارة الداخلية.