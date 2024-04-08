هيئة الشباب: فتح باب التسجيل للشباب للمشاركة في برنامج أكاديمية التحكيم لمجال المناظرات

أعلنت الهيئة العامة للشباب اليوم الاثنين فتح باب التسجيل للشباب للمشاركة في برنامج أكاديمية التحكيم الثالثة لمجال المناظرات والتي يعقدها الفريق الوطني للمناظرات بالبلاد خلال الفترة من 20 وحتى ال 23 من أبريل الجاري وبتعاون مع مركز مناظرات قطر وذلك للشباب من أعمار 21 سنة فما فوق.

وقالت المتحدثة باسم الهيئة اسرار الأنصاري في تصريح صحفي ان “رعاية الهيئة لهذا البرنامج التدريبي يأتي حرصا منها على دعم المبادرات الشبابية التي تسهم في تطوير وتعزيز مهارات اقرانهم الشباب ” مشيدة بجهود الفريق الوطني للمناظرات البارز في هذا النوع من الأنشطة التي تصقل الشباب وتنميهم معرفيا وعلى المستوى الشخصي ايضا.

واشارت الانصاري الى اهتمام الهيئة في مجال المناظرات لإنه يعمل على تنمية المهارات اللغوية للشباب ويطور مهارات التواصل لديهم ويعزز قدراتهم القيادية مما يسهم بزيادة ثقتهم بأنفسهم فضلا انه يقوى مهاراتهم في البحث والتفكير النقدي.

وأكدت أن أبواب الهيئة العامة للشباب مفتوحة لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ذات العلاقة المباشرة بالشباب كونهم محرك رئيسي للتقدم والازدهار معربة عن فخرها بالتعاون المستمر مع هذا الفريق المتميز الذي شارك الهيئة نجاحها في عدد من البرامج المشتركة.

من جانبه اكد رئيس الفريق الوطني للمناظرات فهد السبيعي ان الشباب الذين سيجتازون هذا البرنامج بنجاح سيتمكنون من المشاركة بتحكيم البطولات المقبلة للمناظرات سواء لطلبة المدارس او للجامعات معتبرا ان “التعاون بين الفريق والهيئة يجسد اهتماما مشتركا للارتقاء بالشباب بهذا النوع من المنافسات الذي يعتمد على التحاور والاقناع”.

وقال السبيعي ان البرنامج التدريبي بالأكاديمية يستهدف حديثي التخرج من الجامعات والكليات وسيتضمن ثلاث مستويات وهي المبتدأ والمتوسط والمتقدم داعيا الشباب من الجنسين لا سيما ممن خاضوا منافسات المناظرات سابقا للتسجيل في هذا البرنامج.