بنك برقان

بنك برقان يواصل توفير كافة الخدمات لعملائه خلال عطلة عيد الفطر المبارك

8 أبريل، 2024
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أعلن بنك برقان تعطيل الأعمال في كافة فروعه، ابتداءً من يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وسوف تستأنف الأعمال بالشكل الاعتيادي في كافة الفروع يوم الأحد، 14 أبريل 2024. ولتمكين عملاء البنك من مواصلة التمتّع بالخدمات التي تلبّي احتياجاتهم المصرفية، سيقدّم فرع بنك برقان في مطار الكويت الدولي كافة الخدمات المصرفية على مدار الساعة طوال أيام العطلة، باستثناء فترة استراحة يومياً بين الساعة 11:00 مساءً والساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

ويمكن لكافة عملاء بنك برقان الاستفسار والاطلاع على مزيد من المعلومات حول الخدمات والمنتجات خلال عطلة العيد، عبر التواصل مع مركز خدمة العملاء أو خدمة الواتساب على الرقم 1804080، إضافة إلى إمكانية إنجاز أي معاملات مصرفية بمنتهى السهولة والأمان عبر تطبيق “برقان موبايل” أو منصّة الخدمات المصرفية الإلكترونية “برقان أونلاين” (online.burgan.com).

وبهذه المناسبة، يتقدّم البنك بأحر التهاني وأطيب التبريكات لجميع العملاء الكرام والشعب الكويتي وكل عام وأنتم بخير.

المصدر
بيان صحفي
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8 أبريل، 2024
0 36 دقيقة واحدة

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