القوة الجوية الكويتية تعود بالطاقم الطبي الإغاثي الكويتي إلى أرض الوطن

القوة الجوية الكويتية تعود بالطاقم الطبي الإغاثي الكويتي إلى أرض الوطن

عاد إلى البلاد مساء اليوم الاحد على متن طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية الطاقم الطبي الإغاثي الكويتي التابع للجمعية الكويتية للإغاثة بعد مغادرته إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي لإسعاف الجرحى والمرضى ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين والكوادر الطبية الموجودة بالقطاع ودعم المنظومة الصحية بالمستشفيات الميدانية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي انه كان باستقبال أعضاء الطاقم في قاعدة عبدالله المبارك الجوية مساعد آمر القوة اللواء الركن طيار حسين حسين ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور إبراهيم الصالح.

وذكرت (الدفاع) ان الفريق الطبي كان قد وصل الأسبوع الماضي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري ويضم 14 فردا بينهم 10 أطباء في تخصصات جراحية مختلفة اضافة إلى الأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية.

وأشارت الى أن ذلك يأتي ضمن الدور الإغاثي للقوات المسلحة بتلبية نداء الإغاثة ونجدة المنكوبين في شتى دول العالم.