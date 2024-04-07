وزير التربية: القيادة السياسية تولي المعلمين اهتماما كبيرا وتقدر جهودهم

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني اهتمام القيادة السياسية بالمعلم وتقدير جهوده في خدمة العملية التعليمية.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير العدواني اليوم الأحد عقب اعتماده أسماء المعلمين والمعلمات الذين سيتم تكريمهم إضافة إلى المدارس المتميزة في اليوم العالمي لتكريم المعلم للعام الدراسي (2022/2023).

وهنأ اخوانه المعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية المتميزة على الجهود المخلصة التي بذلوها خلال العام الدراسي (2022/2023) التي أثمرت عن تميزهم ليحظوا بتكريم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لهم في احتفال كبير يقام على شرفهم يوم 29 ابريل الجاري.

وقال إن الميدان التربوي يزخر بالعديد من المعلمين والمعلمات ممن لديهم أعمال متميزة تستحق الإشادة والتكريم والتى تعكس التزامهم بمهنتهم ورغبتهم الدائمة في تقديم الأفضل للطلاب وتحقيق التميز في مجال التعليم تماشيا مع دورهم في بناء الأمم باعتبارهم الركيزة الأساسية لعملية التعليم و تطور المجتمع معربا بالوقت ذاته عن فخره بجهودهم الطيبة والكريمة و إخلاصهم وتفانيهم في تعليم وتنشئة قادة المستقبل.

واعرب العدواني عن امتنانه واعتزازه بدعم سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه المستمر للمعلمين والمعلمات ورعايته السامية للحفل السنوي لتكريم المعلم اذ تعد دولة الكويت من الدول الرائدة في تكريم المعلمين وتحظى سنويا باهتمام و رعاية من قيادتها السياسية وحكومتها الرشيدة ويأتي ذلك تقديرا لرسالتهم السامية في تنشئة العقول وتهيئة جيل واع قادر على تحمل مسؤولياته للمشاركة في بناء الوطن و دعم مسيرة نهضته.