مدينة الكويت

الداخلية تدعو الجميع لتوخي الحيطة والحذر لتقلبات الأحوال الجوية وتوقع هطول أمطار متفرقة

7 أبريل، 2024
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دعت وزارة الداخلية اليوم الأحد المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر نظرا إلى تقلبات الأحوال الجوية في البلاد وتوقع هطول الأمطار على بعض المناطق.

وناشدت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الجميع عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ (112) لأي مساعدات إنسانية.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية توقعت أن تشهد البلاد فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا داعية الجميع إلى متابعة النشرة الجوية من خلال موقعها وعبر التطبيق الرسمي الخاص بالهواتف الذكية خصوصا أثناء التقلبات الجوية للتعرف على آخر تطورات الطقس والاطلاع على التحذيرات الجوية في حال إصدارها.

المصدر
كونا
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7 أبريل، 2024
0 33 أقل من دقيقة

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