فريق (الكويتية للاغاثة) الطبي الكويتي ينفذ 120 عملية جراحية في المستشفى (الأوروبي) بقطاع غزة

أعلن الفريق الاغاثي الطبي الكويتي في غزة التابع للجمعية الكويتية للاغاثة اليوم السبت تنفيذ 120 عملية جراحية خلال اليومين الماضيين لعدد من المرضى والمصابين بالمستشفى (الأوروبي) بقطاع غزة في تخصصات طبية مختلفة.

وقال نائب المدير العام بالجمعية الكويتية للاغاثة ومسؤول الفريق الكويتي الإغاثي الطبي الموجود في غزة عمر الثويني في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن “هذا الانجاز تم بفضل عطاءات الشعب الكويتي الذي قدم الدعم المادي والمعنوي للفريق الإغاثي الطبي ولا يزال يقدم عبر حملة (فزعة لفلسطين) الكثير من أجل دعم صمود أهلنا المعتدى عليهم والمحاصرين داخل قطاع غزة”.

وأضاف أن “هذا الانجاز ساهم بإنقاذ أرواح العشرات من المرضى والجرحى في القطاع” مشيرا إلى أن الفريق سيواصل تنفيذ سلسلة مشاريع إغاثية للنازحين.

بدوره قال رئيس قطاع الإغاثة والمشاريع بالجمعية الكويتية والمنسق الإداري بالفريق الكويتي الإغاثي محمود المسباح في تصريح مماثل ل(كونا) إن “المنسقين الإداريين في الفريق خلال اليومين الماضيين اشتركوا في تنفيذ عدد من المشاريع الغذائية استفاد منها قرابة 25 ألف شخص من المتضررين والنازحين داخل القطاع”.

واشار المسباح إلى أن “الفريق أقام موائد لإفطار ل790 عائلة فلسطينية ووزع نحو 540 سلة خضار بجانب 1250 وجبة إفطار على الأسر النازحة داخل القطاع وزار مستودعات اللحوم داخل القطاع”.

ووصل الفريق الكويتي الى قطاع غزة يوم الاثنين الماضي عبر معبر (رفح) البري جنوب قطاع غزة بمشاركة 11 طبيبا وإداريا كويتيا.