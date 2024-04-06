تطبيق بنك الخليج على الموبايل يوفر خدمات مميزة للتحويل بين الحسابات الشخصية

ضمن خطواته المتسارعة نحو الريادة الرقمية، شهد تطبيق بنك الخليج على الموبايل الجديد كلياً حزمة كبيرة من الخدمات النوعية، منها أهمها سهولة التحويل بين الحسابات الشخصية للعميل من صفحة الملخص أو من خلال سحب أيقونة الحساب المراد التحويل منه إلى الحساب المراد التحويل إليه، ما يجعل من تجربة العميل السهلة مع بنك الخليج أكثر سهولة.

وفي هذا الإطار، قال نائب مدير عام – مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج، السيد/ بدر العلي: يضم تطبيق البنك على الموبايل العديد من المزايا والخدمات، المتاحة عبر واجهة استخدام ذكية، تم تصميمها بما يتناسب مع المتطلبات الفردية لكل عميل، قادرة على تلبية تطلعات العملاء في لمح البصر.

وأضاف:” يتمتع التطبيق بمواصفات مميزة تجعل منه الأسهل والأسرع والأفضل في القطاع المصرفي، ويضع في متناول المستخدمين تكنولوجيا حديثة ومتطورة توفر تجربة مصرفية مبتكرة تتجاوز تطلعات العملاء.

وأشار إلى أن عملية التحويل بين الحسابات الشخصية للعميل تتم بسهولة بالغة، من خلال تطبيق بنك الخليج، بالضغط على خيار تحويل من صفحة الملخص، ثم اختيار الحساب المراد التحويل إليه، ومن ثم إدخال المبلغ المطلوب، والضغط على ” المراجعة والدفع”، والسحب لتأكيد العملية.

ونوه إلى أن التطبيق يتيح للعميل خيار آخر أكثر سهولة للتحويل بين حساباته، من خلال سحب أيقونة الحساب المراد التحويل منه وتثبيته على الحساب المراد التحويل إليه، ثم إدخال المبلغ المطلوب تحويله، ومن بعدها اضغط على ” المراجعة والدفع ” ثم اسحب لتأكيد العملية، ستظهر لك صفحة تأكيد التحويل بعد الانتهاء بنجاح.

اختتم العلي بالقول: “النسخة الجديدة من تطبيق البنك على الموبايل تعد نقلة نوعية في تجربة العميل، تمس مختلف الخدمات التي يقدمها البنك، وكافة مراحل المعاملات المصرفية، ومتاحة للجميع في كل مكان وبأي وقت، من خلال واجهة بسيطة وسريعة وآمنة.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات متنوعة، ومختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.