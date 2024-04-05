أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ18 عن الدوائر الانتخابية الخمس

أعلنت اللجان الرئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) في فصله التشريعي الثامن عشر صباح اليوم الجمعة فوز المرشحين الخمسين التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت يوم أمس الخميس وهم:



الدائرة الأولى:



1 – أسامة زيد الزيد

2 – عبدالله جاسم المضف

3 – محمد جوهر حيات

4 – أحمد حاجي لاري

5 – عيسى أحمد الكندري

6 – باسل حسين البحراني

7 – عادل جاسم الدمخي

8 – خالد طمار العميرة

9 – صالح أحمد عاشور

10 – محمد مبارك العازمي.



الدائرة الثانية:



1 – مرزوق علي الغانم

2 – شعيب علي شعبان

3 – عبدالوهاب عارف العيسى

4 – فلاح ضاحي الهاجري

5 – محمد براك المطير

6 – بدر نشمي العنزي

7 – نواف بهيش العازمي

8 – عبدالله تركي الأنبعي

9 – بدر حامد الملا

10 – فهد عبدالعزيز المسعود.



الدائرة الثالثة:



1 – عبدالكريم عبدالله الكندري

2 – عبدالعزيز طارق الصقعبي

3 – مهلهل خالد المضف

4 – فارس سعد العتيبي

5 – أحمد عبدالعزيز السعدون

6 – جراح خالد الفوزان

7 – مهند طلال الساير

8 – أحمد نبيل الفضل

9 – جنان محسن رمضان

10 – حمد عادل العبيد.



الدائرة الرابعة:



1 – شعيب شباب المويزري

2 – أنور عراك الظفيري

3 – عبيد محمد المطيري

4 – محمد عوض المطيري

5 – مبارك حمود الطشة

6 – بدر سيار الشمري

7 – سعد علي الرشيدي

8 – فايز غنام المطيري

9 – مبارك هيف الحجرف

10 – محمد هايف المطيري



الدائرة الخامسة:



1 – فهد فلاح العازمي

2 – حمدان سالم العازمي

3 – متعب ناصر السهلي

4 – سعود عبدالعزيز العصفور

5 – بدر زايد العازمي

6 – ماجد مساعد المطيري

7 – عبدالهادي ناصر العجمي

8 – هاني حسين شمس

9 – محمد مساعد الدوسري

10 خالد محمد العتيبي.