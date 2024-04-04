سمو أمير البلاد يشكر الوزارات والجهات المشاركة في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2024

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات شكر إلى سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة ومعالي عبدالرحمن بداح المطيري وزير الإعلام والثقافة ومعالي الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي وزير الصحة ومعالي الشيخ فراس سعود المالك الصباح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ومعالي الدكتور عادل محمد العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي فيصل سعيد الغريب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ومعالي الدكتورة نوره محمد المشعان وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية ومعالي الدكتور هلال مساعد الساير رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي وسعادة الفريق خالد راكان المكراد رئيس قوة الإطفاء العام أعرب فيها سموه حفظه الله عن بالغ تقديره لكافة الوزارات والجهات الحكومية التي شاركت في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2024م وعلى ما أبدوه من تعاون وتكاتف وتنسيق وتنظيم بناء لإجراء عملية الانتخابات. كما عبر سموه حفظه الله عن بالغ تقديره وخالص ثنائه للسادة أعضاء اللجنة القضائية الاستشارية المشرفة على سير الانتخابات وعلى جهودهم المقدرة التي يسرت الانتخابات بكل كفاءة وشفافية سائلا سموه المولى تعالى أن يأخذ بأيدي الجميع لكل ما فيه الخير والرفعة والسؤدد للوطن العزيز.

كما أشاد سموه رعاه الله بما تحلى به المواطنون من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات وما أبدوه من التزام بالإرشادات أسهمت في تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر الأمر الذي جسد الوجه الحضاري للوطن العزيز في هذا العرس الديمقراطي.