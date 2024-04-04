رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف يتفقد عددا من مراكز الاقتراع لانتخابات “أمة 2024”

رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف يتفقد عددا من مراكز الاقتراع لانتخابات “أمة 2024”

قام رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد فهد بزيارة تفقدية لعدد من مراكز الاقتراع لإنتخابات مجلس (أمة 2024) اليوم الخميس للوقوف على الإجراءات المتبعة حسب الخطط الموضوعة لتأمين مقار الاقتراع وحرصا على سير العملية الإنتخابية.

وقالت الاطفاء في بيان صحفي ان اللواء فهد اطلع على استعداد وجاهزية الفرق المتواجدة ميدانيا للاطمئنان على سلامة الناخبين داخل وخارج المقار الانتخابية.

وذكرت انه تم رفع الجاهزية لجميع مراكز قوة الإطفاء العام لحين الانتهاء من سير العملية الانتخابية.