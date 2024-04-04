وزير الصحة: العملية الانتخابية تسير بسهولة ولم يتم تسجيل أي حالات طارئة

قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ان الانتخابات البرلمانية تمضي بيسر وسهوله مع تدفق أعداد الناخبين ولم يتم تسجيل أي حالات طارئة منذ بدء الاقتراع او حالات استدعت التدخل العلاجي في العيادات الطبية طبقا للمعلومات الواردة من مركز إدارة الأزمات.

واضاف الوزير العوضي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس عقب اجتماع موسع في مركز إدارة الأزمات في منطقة الصباح الصحية ان العملية الانتخابية تسير طبقا للترتيبات والتجهيزات التي تم الإعداد المسبق لها بتعاون مختلف وزارات الدولة المعنية.

وأكد ان الوزارة قامت بتوفير مختلف الاجهزة الطبية والعلاجات في العيادات الميدانية داخل اللجان الانتخابية خصوصا للأمراض المزمنة فضلا عن وجود فرق للدعم في حالة الاحتياج لها.

وخلال الاجتماع مع قيادات وزارة الصحة استمع الوزير العوضي إلى شرح مفصل حول التدابير التي تم اتخاذها في جميع المنشآت الصحية وأوجه التنسيق مع الفرق الطبية وخطة انتشارها في مختلف لجان الاقتراع ومستوى الجهوزية والتكامل والتنسيق بين قطاعات الوزارة ومختلف الجهات المعنية.

وكان وزير الصحة قد تفقد عددا من اللجان الإنتخابية في مختلف الدوائر الخمس ومركز عمليات إدارة الأزمات بالوزارة ورافقه في الجولة وكيل الوزارة الدكتور عبد الرحمن المطيري ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الصحية الدكتورة نادية الجمعة وعدد من قيادات الوزارة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تفعيل خطة الطوارئ في جميع أقسام الطوارئ في المستشفيات العامة والتأكد من جاهزية مراكز الرعاية الصحية الأولية و تجهيز مختلف العيادات الطبية البالغ عددها 123 عيادة فيما بلغ عدد الأجهزة والمعدات الطبية المزودة بها 2500 جهاز.