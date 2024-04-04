الطاقم الطبي يقوم بإجراء فحص لإحدى السيدات للتأكد من صحتها

وزارة الصحة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواكبة انتخابات “أمة 2024”

4 أبريل، 2024
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ضمن استعدادات جهات عدة في دولة الكويت لمواكبة أحداث الانتخابات البرلمانية اليوم الخميس اتخذت وزارة الصحة كافة الإجراءات والتجهيزات الطبية الاحترازية اللازمة في مقار لجان الاقتراع لانتخابات مجلس (أمة 2024) وذلك في إطار حرص الوزارة على سير عملية الاقتراع في أقصى درجات الأمان الطبي للناخبين.

وجهزت الوزارة 123 عيادة طبية موزعة على مختلف المواقع الانتخابية سواء اللجان الرئيسية والفرعية وتضم 922 من الكوادر الطبية إلى جانب توفير 25 سيارة إسعاف موزعة على الدوائر الخمس والتأكد من جهورية خدمات الإسعاف الجوي تحسبا لأي طارئ.

المصدر
كونا
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4 أبريل، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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