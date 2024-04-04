وزير الداخلية بالوكالة: نسبة المشاركة والاقبال في انتخابات أمة 2024 “فوق الممتازة”

قال وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح اليوم الخميس ان نسبة الاقبال على التصويت من اجمالي المواطنين الذين يحق لهم التصويت “فوق الممتازة” وذلك مع دخول الساعات الاولى من عملية الاقتراع.

واضاف اليوسف في تصريح للصحفيين عقب تفقده اللجنة الرئيسية للدائرة الرابعة (مدرسة نورية الصبيح الثانوية) في منطقة سعد العبدالله بمحافظة الجهراء ان رسالة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كانت واضحة وجلية بانتخاب من يصون قسمه ويؤدي واجبه الوطني بالأمانة والصدق برا بالكويت واهلها.

واشار الى ان رسالة حضرة صاحب السمو أمير البلاد تكمن بالتصويت لمن يضع المصلحة الوطنية نصب عينه ومن يبتعد عن المنافع الشخصية والنعرات الطائفية والحالة الفئوية وتلك الرسالة واضحة وجليه من لدن صاحب السمو لمصلحة الكويت وتقدمها وازدهارها.

واكد ان المواطنين لبوا نداء التصويت في حضورهم وكثافتهم مشيرا الى ان اختيار حضرة صاحب السمو لهذا التوقيت في شهر رمضان المبارك ما هو الا حرصا من سموه على كثافة الحضور.

وقال اليوسف ان كثافة الحضور حتى هذه الساعة “فوق الممتازة” مشيدا بجهود رجال الداخلية وداعيا في الوقت نفسه إلى قيامهم بدورهم على أكمل وجه.

واضاف اليوسف انه اوعز للإدارة العامة للمرور بعدم مخالفة المشاركين حول المدارس نظرا لاكتظاظ الحركة المرورية مع عدم توفر مواقف السيارات الكافية نظرا للإقبال الكبير الذي تشهده اللجان الانتخابية في المدارس.