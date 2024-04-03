شيخ الأزهر: التشتت والضعف أفقدا الأمة العربية قدرتها على مواجهة الأزمات المتلاحقة

قال شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب اليوم الأربعاء إن حالة التشتت والضعف التي أصابت أمتنا العربية أفقدتها توازنها وقدرتها على مواجهة أزماتها المتلاحقة.

وذكر الأزهر الشريف في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال لقاء جمع بين شيخ الأزهر ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي لمناقشة سبل التعاون بين الأزهر والبرلمان العربي في إعداد تقرير سنوي عربي لرصد جهود مكافحة التطرف والإرهاب.

وأكد شيخ الأزهر أن “من يتدبر الوضع العربي الحالي يصاب بألم شديد لما آل إليه حال العديد من الدول العربية كفلسطين والسودان وليبيا والعراق وغيرها من الدول”.

وتابع أن “عالمنا العربي لن يستعيد قدرته على النهوض والتقدم ومواجهة أزماته إلا بتحقيق الوحدة العربية المنشودة وتغليب المصلحة العربية المشتركة”.

وأضاف “تعاملنا كعالم عربي مع القضية الفلسطينية لم يعكس ما نملكه من نعم وقوى وثروات ودبلوماسية” مشددا على أن “الأصوات المتطرفة التي وصمت الإسلام بالإرهاب أصابها البكم منذ بدء العدوان الإسرائيلي الإرهابي على غزة”.

وأكد “أن دعوات الإسرائيليين لاستخدام الأسلحة النووية في غزة وتشبيه المسؤولين الإسرائيليين للفلسطينيين الشرفاء الأبرياء الذين يدافعون عن حقهم في الحياة وحق وطنهم في الوجود بأنهم حيوانات هو عين الإرهاب هذا الإرهاب الذي يحظى بدعم عالمي لا محدود لارتكاب مجازره وجرائمه في حق أبرياء فلسطين”.

ومن جانبه أعرب العسومي عن تقديره لما يقوم به شيخ الأزهر من جهود كبيرة في نشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي.

وقال “نقدر جهودكم في نشر التسامح الإنساني وبيان الوجه الحقيقي للدين الإسلامي الحنيف ومواقفكم وكلماتكم الحكيمة في مختلف الملتقيات الدولية هي محل اهتمام عالمي”.

وأكد العسومي أن “الأزهر يحمل على عاتقه هموم الشعوب العربية والإسلامية ونقدر دوركم في دعم قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.

وأضاف أن البرلمان العربي يسعى لتوطيد علاقته بالأزهر الشريف والتعاون لبيان الصورة الصحيحة للإسلام.

وقدم العسومي مقترحا للتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف لإعداد تقارير مشتركة حول مكافحة الإرهاب والتطرف وإعداد تقرير عربي سنوي لرصد جهود مكافحة التطرف والإرهاب.