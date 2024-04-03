رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق ركن بندر المزين خلال القيام بزيارة تفقدية إلى مركز عمليات القوة البرية

رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي يقوم بزيارة تفقدية إلى مركز عمليات القوة البرية

3 أبريل، 2024
0 41 أقل من دقيقة

قام رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق ركن بندر المزين اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية إلى مركز عمليات القوة البرية حيث كان في استقباله آمر (القوة) اللواء ركن خالد زايد وعدد من كبار الضباط القادة فيها.

وقالت رئاسة الأركان العامة في بيان صحفي إن الفريق المزين استمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل تم خلاله تبيان طبيعة المهام والواجبات الموكلة للقوة البرية في تنفيذها ومتابعتها والقدرة الاستيعابية للكوادر البشرية وصيانة واستدامة المنشآت العسكرية فيها.

وذكرت أن رئيس الأركان قد أشاد بما تقدمه القوة البرية من جهود مبذولة وما تقوم به من واجبات مناطة بها وما يتمتع به منتسبوها من قدرات ومهارات وإلمام تام في أداء العمل.

رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق ركن بندر المزين خلال الاستماع إلى شرح حول طبيعة المهام والواجبات الموكلة للقوة البرية
المصدر
كونا
الوسوم
3 أبريل، 2024
0 41 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الإطفاء: إصابة شخصين في حريق منزل بمنطقة العمرية

3 أبريل، 2024

اليوسف يقوم بجولة تفقدية شملت عدداً من لجان الاقتراع

3 أبريل، 2024

وزير الخارجية يلتقي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية

3 أبريل، 2024

بيت الزكاة: 14 موقعا لاستقبال زكاة الفطر العينية ما بين الـ25 و الـ29 من رمضان

3 أبريل، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى